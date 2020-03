Steph Curry perd 39 points contre les Blazers en 2013

Cela fait presque trois semaines que les Golden State Warriors ont joué un match de basket-ball pour la dernière fois. Les 17 matchs restants de la saison NBA 2019-2020 ont été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus.

Sans action de jeu sur le calendrier jusqu’à nouvel ordre, Warriors Wire explore l’histoire de Golden State pour trouver des performances remarquables du passé. Le baron Davis, Jason Richardson et l’ère “We Believe” Dubs ont eu leurs moments dans nos rembobinages. Cependant, le 30 mars 2013, c’était la nuit de Stephen Curry.

Avant que Curry ne remporte les trophées du joueur le plus utile, il était occupé à mener les Warriors à leur première apparition en séries éliminatoires en six ans. Au cours de la dernière partie de la saison, Curry et les Warriors ont accueilli Damian Lillard dans sa ville natale d’Oakland.

30 mars 2013

Au cours de sa campagne de recrue de l’année, Lillard a perdu 37 points lors de son premier voyage à Oracle Arena. Au deuxième tour, Curry a obtenu le meilleur de Lillard, le tenant à seulement 16 points sur un tir de 4 sur 11 lors de la victoire 125-98 de Golden State contre Portland.

Curry a ébloui au cours de sa saison en petits groupes avec 39 points en 14 de ses 22 tirs. L’effort du produit Davidson contre Portland a été son troisième meilleur score de la saison. Curry a réussi sept tirs à 3 points tout en totalisant six passes décisives et cinq rebonds en 37 minutes.

Carl Landry a ajouté un double double avec 25 points et 10 rebonds sur le banc pour déplacer Golden State à 42-32 avec huit matchs à jouer cette saison.

Regardez les moments forts de la soirée de 39 points de Curry via YouTube:

