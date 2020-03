Steph Curry peut rendre Andrew Wiggins efficace – The Athletic

Lorsque Tom Thibodeau a visité le Chase Centre il y a un peu moins d’un mois, il insistait sur Andrew Wiggins, le dernier venu à l’aréna. “Il va être beaucoup mieux avec tout cet espacement”, m’a dit l’ancien entraîneur des Timberwolves au sujet du joueur qu’il entraînait au Minnesota. En détaillant certaines des qualités positives de Wiggins et sa capacité à s’améliorer, Thibodeau a estimé: «C’est un grand enfant.»

Wiggins, bien que jeune, n’est plus un enfant. Après six saisons en championnat et à 25 ans, il serait irréaliste de penser qu’il se transforme comme par magie en un joueur entièrement différent. En même temps, Thibodeau a probablement raison. Wiggins va probablement mieux paraître à San Francisco qu’à Minneapolis. Jeudi soir, le retour de Steph Curry après une absence de 58 matchs avec blessure a ouvert une fenêtre sur l’avenir. Les Warriors ont peut-être perdu, mais il y avait des indicateurs positifs sur la forme de Wiggins à l’avenir.

