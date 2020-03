Steph Curry regarde ses moments forts «deux fois par jour» pendant la pause de la NBA

Par: Tommy Call III |

Après avoir raté 58 matchs consécutifs en raison d’une main cassée, Stephen Curry a effectué son retour très attendu au tribunal le 5 mars contre les Raptors de Toronto.

Cependant, le retour de Curry aux Golden State Warriors fut de courte durée. Le joueur le plus utile à deux reprises a raté les deux matchs suivants avec une maladie et avant qu’il ne puisse retrouver la santé, toute la NBA a été mise en attente.

La NBA a suspendu la saison 2019-20 jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis la pause de la NBA, Curry a plaidé pour la distanciation sociale à la suite de COVID-19.

Le All-Star à six reprises et son épouse Ayesha ont mis en place des dons de repas pour les enfants non scolarisés de la Bay Area. Curry était également en dehors de l’engagement de Golden State de soutenir le fonds de secours aux employés de Chase Center. Pourtant, le produit Davidson manque toujours de basket-ball.

Sur Twitter, le gardien des Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie, a demandé si d’autres joueurs de la NBA regardaient leurs propres moments forts “en raison de retraits”.

La réponse de Curry était classique.

Via @ SDinwiddie_25 et @ StephenCurry30 sur Twitter:

Curry et Dinwiddie ne sont pas les seuls joueurs à regarder leur film pendant la pause NBA. Une foule d’autres joueurs sont tous intervenus pour admettre qu’ils ont regardé les bobines de faits saillants passés.

Lorsque la NBA sera de retour, Curry aura encore 17 matchs en saison régulière pour obtenir son correctif avant l’intersaison.

