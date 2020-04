Steph Curry remplaçant comme enseignant suppléant de deuxième année à la maison

Vendredi, Stephen Curry a organisé un concours de quiz pop avec d’autres joueurs de la NBA sur Instagram. Sans basket-ball au programme, Curry s’est enregistré avec Damion Lee, Seth Curry, Mo Bamba, Kent Bazemore et d’autres joueurs de la ligue pour leur poser des questions sur l’histoire de la NBA.

Parallèlement au quiz, le meneur de jeu de Golden State a rattrapé ses collègues qui vivent également sans basket-ball. Lorsque l’ancien guerrier JaVale McGee a rejoint Curry sur Instagram en direct, Curry a révélé à quoi ressemblait son emploi du temps en quarantaine.

Pendant qu’il est hors du terrain, Curry passe du temps en tant que professeur suppléant pour la classe de deuxième année de sa fille Riley.

Via Whitley Sandretto de 95,7 Le jeu:

Le calendrier de quarantaine va très bien. En fait, je ne suis pas le meilleur pour faire le calendrier, mais quand il s’agit de la journée, cela ressemble à quelque chose comme ça – réveillez-vous, faites un peu d’exercice, puis la classe de deuxième année de ma fille commence, et je suis comme la remplaçante professeur pour un peu.

Après que sa fille se connecte à sa classe via une conférence téléphonique Zoom, Curry supervise les devoirs et les devoirs en classe.

Suivez-les sur la conférence Zoom. Ils montent sur toute la classe. Ensuite, après la fin du cours, je suis celui qui doit s’asseoir là et préparer le papier et tout le matériel – donc elle doit s’asseoir là et le faire.

Bien que Curry soit le joueur le plus utile à deux reprises et le joueur all-star à six reprises sur le terrain, il n’est qu’un «enseignant à trois étoiles» en classe, selon sa fille.

Elle a dit à ma mère aujourd’hui qu’elle a dit, je suis un enseignant trois étoiles, j’ai dit dang, c’est de sang-froid. J’ai investi dans ta future jeune femme.

