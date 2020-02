Steph Curry scrimmaged dans la pratique, entièrement autorisé pour le contact

Alors que les Golden State Warriors ont encore 26 matchs à jouer en saison régulière, Steph Curry a franchi une étape clé pour revenir sur le terrain.

Selon Anthony Slater de l’Athletic, l’entraîneur des Warriors Steve Kerr a déclaré que Curry avait été complètement autorisé à entrer en contact. Kerr a déclaré que Curry avait été victime d’une mêlée lors de l’entraînement de samedi et que c’était la première mêlée à laquelle Curry avait participé alors qu’il travaillait pour retourner sur le terrain.

Curry a raté 52 matchs cette saison en raison d’une blessure à la main gauche cassée qu’il a subie au début de novembre. En quatre matchs, Curry a marqué 20,3 points par match et récolté 6,5 passes décisives.

Les Warriors ont le pire record de la NBA à 12-44, mais avec Curry qui devrait revenir en mars, il pourrait dynamiser la jeune équipe. Sans doute le meilleur tireur de tous les temps, Curry attire autant l’attention que n’importe quelle star de la ligue.

Des joueurs athlétiques comme Andrew Wiggins et Marquese Chriss devraient profiter le plus du retour de Curry. Wiggins est un slasher, et il aura plus d’espace pour conduire et couper en raison de la capacité de tir de Curry. Chriss est devenu un coureur de jante viable, et il a déjà montré sa capacité à attraper des lobs et à jeter des dunks du côté faible.

Les Warriors disputeront le deuxième match de leur match à domicile de quatre matchs dimanche contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

