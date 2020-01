Steph Curry se classe parmi les 10 meilleurs gardes de l’Ouest lors du vote de départ des étoiles

Jeudi soir, comme cela est devenu monnaie courante, TNT a annoncé les entrées pour le match des étoiles NBA 2020. Le 69e concours annuel se déroulera depuis le United Center de Chicago le 16 février et, pour la deuxième année, mettra en vedette des équipes préparées par les meilleurs votants de chaque conférence.

Pour la deuxième année consécutive, LeBron James a dirigé la Conférence de l’Ouest, tandis que Giannis Antetokounmpo a dirigé l’Est. En conséquence, le concours mettra en vedette l’équipe LeBron contre l’équipe Giannis.

Outre les deux capitaines, Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker et Trae Young ont été sélectionnés pour représenter la Conférence de l’Ouest, tandis qu’Anthony Davis, James Harden, Luka Doncic et Kawhi Leonard ont été choisis dans l’Ouest.

Pour la première fois depuis 2014, aucun membre des Golden State Warriors n’a été sélectionné en tant que starter du concours, bien que, avec son coéquipier D’Angelo Russell, Stephen Curry ait reçu une certaine considération.

Parmi les gardes de la conférence, Curry a terminé 10e lors du vote, tandis que Russell a terminé neuvième. Si rien d’autre, le classement de Curry dans le top 10 est révélateur de sa popularité auprès des fans, car sa sixième place dans le vote des fans lui a permis de se classer parmi les meilleurs votants.

Curry et Russell sont confrontés à de nombreuses chances d’être nommés réserves pour le match des étoiles, car les entraîneurs de chaque conférence voteront pour prendre ces décisions. Donovan Mitchell et Chris Paul sont tous deux sûrs de prendre deux des sept places de réserve, et au moins trois des places restantes iront aux joueurs de première ligne.

Le fait que Curry et Russell aient pu battre DeMar DeRozan (11e), CJ McCollum (16e), Lou Williams (13e) et Jamal Murray (14e) est un peu surprenant étant donné que les Warriors entreront en jeu le 25 janvier avec le pire record de la ligue. En ce qui concerne Curry, il est exclu de la formation depuis le 4 novembre, apparaissant en seulement quatre compétitions jusqu’à présent cette saison.

Les réserves pour le concours seront annoncées sur TNT le 31 janvier.

