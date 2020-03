Steph Curry sera l’hôte du segment de questions-réponses COVID-19 avec le Dr Anthony Fauci

Alors que la saison des Golden State Warriors est suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, Stephen Curry est actif.

Le joueur le plus utile à deux reprises a plaidé pour une distanciation sociale lors de l’épidémie de COVID-19. Curry et sa femme Ayesha ont commencé une promesse de don pour le petit déjeuner et le déjeuner pour les enfants non scolarisés d’Oakland.

Jeudi, Curry organisera une session de questions-réponses sur les coronavirus avec le Dr Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui se joindra à Curry sur Instagram pour répondre à des questions sur la façon de rester en sécurité pendant la pandémie de COVID-19.

Via @ StephenCurry30 sur Twitter:

Le meneur d’or de Golden State est deuxième derrière LeBron James parmi les joueurs NBA actuels en ce qui concerne les abonnés Instagram. Avec la plate-forme de médias sociaux de Curry, le duo pourrait avoir une audience de 29,8 millions de personnes.

Le Dr Fauci a été vu à la télévision lors des séances d’information du groupe de travail COVID-19 du président Donald Trump sur la Maison Blanche. Le médecin a récemment rejoint le podcast sportif Pardon My Take pour répondre aux questions concernant le virus.

Rejoignez Curry et Fauci sur Instagram à 10h00 PT (13h00 HE). Vous pouvez soumettre des questions pour le Q&A en utilisant le hashtag #SCASKSFAUCI.

