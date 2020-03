Steph Curry s’expose au tournage du matin des Warriors

Par: Tommy Call III |

Il y a eu de nombreux obstacles au retour de Stephen Curry sur le parquet. Le double joueur le plus utile s’est cassé la main gauche fin octobre contre les Phoenix Suns et n’a plus joué depuis.

Curry a subi une réhabilitation prolongée en plusieurs étapes. Cependant, le meneur d’or de Golden State est officiellement en bonne santé et devrait retourner devant le tribunal.

Le produit Davidson s’est entraîné avec les Warriors et a récemment voyagé à Santa Cruz pour affronter la filiale de la Golden League de Golden State. Après sa pratique à Santa Cruz, Golden State a éliminé son All-Star à six reprises pour revenir à l’action.

Avant que Curry ne porte officiellement son uniforme de match n ° 30, le All-Star à six reprises a présenté un spectacle de tir lors de l’entraînement matinal de Golden State au Chase Center de San Francisco.

Après avoir raté les quatre derniers mois, Curry fera son retour au tribunal lors d’une émission télévisée nationale contre le champion en titre des Toronto Raptors.

