Steph Curry tente de convaincre Sabrina Ionescu de signer avec Under Armour

L’ancienne gardienne de l’Oregon Sabrina Ionescu, probablement le choix n ° 1 du repêchage de la WNBA vendredi, offre une opportunité unique pour les basketteurs.

Les entreprises de vêtements l’ont poursuivie pour un accord de chaussures de signature.

Puma, Nike et Under Armour font partie des entreprises qui ont été en contact avec elle, selon NBC Sports.

Sans surprise, le garde des Golden State Warriors Steph Curry a fait partie du terrain Under Armour. Curry et Ionescu sont amis, et la star des Warriors a été en contact fréquent la poussant à propos de la société de vêtements.

«Je pense qu’il m’envoie des SMS presque tous les jours. Il travaille dur “, a déclaré Ionescu en riant lors du podcast” Runnin ’Plays” Warriors de NBC.

Curry a signé avec Under Armour en 2013 après la fin de son contrat Nike.

Ionescu se détache également d’être une athlète Nike, car la société sponsorise l’Oregon et a vendu son maillot la saison dernière.

«Je n’ai pas encore pris de décision concernant la vente de chaussures avec qui signer. Évidemment, j’ai une excellente relation avec Steph, donc cette partie est un peu difficile », a déclaré Ionescu. «J’ai une excellente relation avec Nike… depuis 10 ans. Puma est aussi un peu à l’avenir. Il y a beaucoup d’avantages et d’inconvénients à tous. »

Ionescu a acquis une renommée à l’Oregon, devenant le leader de tous les temps de la NCAA en triple-double, quel que soit son sexe, et est devenu la première division de la NCAA. 1 joueur pour enregistrer 2 000 points, 1 000 passes décisives et 1 000 rebonds en carrière.

Avec sa notoriété dans le monde du basket-ball, elle est sur la bonne voie pour être l’une des rares joueuses de basket-ball à obtenir un accord avec des baskets.

“Avant que tout cela n’arrive, je n’y avais jamais pensé parce que je ne pensais même pas que c’était une possibilité”, a déclaré Ionescu. “Les femmes n’ont généralement pas de chaussures de marque.

«En écoutant beaucoup de ces entreprises et les objectifs et les visions qu’elles devaient avoir une chaussure de marque sur la ligne, je me suis dit:« Oh, en fait, ce serait plutôt cool. »

