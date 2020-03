Stephen A. Smith soutient la NBA en réponse aux commentaires du maire de New York sur Nets

Les commentaires du maire de New York, Bill de Blasio, sur Twitter concernant les Brooklyn Nets – qui sont venus après que l’équipe a annoncé que quatre joueurs avaient été testés positifs pour COVID-19 – ne sont pas bien placés avec la communauté NBA.

Après avoir souhaité à l’équipe une “récupération rapide”, de Blasio a ajouté:

Mais, avec tout le respect que je vous dois, toute une équipe de la NBA ne devrait PAS se faire tester pour COVID-19 tant qu’il y a des patients gravement malades qui attendent d’être testés.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a répondu en faisant savoir à tout le monde que la ligue et ses équipes suivaient les directives des responsables de la santé publique.

Les Nets ont déclaré à NBC News qu’ils étaient allés dans une entreprise privée afin de ne pas «avoir d’impact sur l’accès aux ressources publiques de CDC».

La directrice exécutive de la NBPA, Michele Roberts, a critiqué le gouvernement fédéral pour la gestion de l’intégralité de la nouvelle épidémie de coronavirus et a défendu les joueurs lorsqu’ils ont parlé à ESPN.

Et maintenant, Stephen A. Smith d’ESPN a pris la parole, choisissant de se ranger du côté de la NBA lors de la première prise:

Personne ne veut entendre un élu qui essaie de tenir quelqu’un d’autre responsable alors que nous savons tous qu’il y a tout un tas de personnes élues que nous pourrions tenir responsables de haut en bas. Et quand elle a souligné le gouvernement fédéral, devinez quoi? Vous avez des gouvernements d’État qui ont évidemment l’oreille du gouvernement fédéral, et certaines personnes croient qu’il y a eu un manquement au devoir de leur part, en termes de pression pour mettre davantage l’accent et se concentrer sur cette question qui a maintenant envahi cette nation et ce monde . Donc, quand le maire de Blasio dit une chose pareille, je pense simplement que c’était irresponsable. Je pense juste que c’était un peu politique, c’est le moins qu’on puisse dire, et je ne pense pas qu’il ait du tout à dire cela. J’apprécie que le commissaire Adam Silver ait souligné le fait qu’à nouveau, lorsque Oklahoma City et Utah étaient dans l’arène la nuit où nous avons appris que Rudy Gobert avait été testé positif, ils y étaient détenus par des fonctionnaires ou par des responsables de la santé publique à Oklahoma City. Ils n’ont pas été autorisés à quitter l’arène.

Il a continué:

Et Michele Roberts a fait allusion à d’autres tests qui ont eu lieu depuis lors. C’est parce que vous avez une pléthore d’athlètes qui peuvent avoir présenté des symptômes ou ce que vous avez. Qui sait à qui et à quoi ils ont pu être exposés? Et parce qu’ils sont sous les yeux du public et qu’ils sont soumis à d’autres individus qui ne veulent peut-être pas pratiquer la distanciation sociale et des choses de cette nature. Vous devez envoyer un message et vous assurer que, encore une fois, ils vont bien s’ils ne le sont pas. Vous voulez que les gens le sachent car il n’y a aucune honte à contracter ce virus. Ce n’est pas comme si quelqu’un avait fait quelque chose de mal ou quelque chose comme ça. Ce sont donc d’autres éléments importants à aborder également.

Smith s’est assuré de ne pas ajouter le temps de s’en vouloir. Bien qu’il ait ajouté:

Il est également important de reconnaître le fait que, oui, ce sont des athlètes de plusieurs millions de dollars, c’est une entité d’un milliard de dollars qui est la NBA. Et ce que vous avez, c’est une situation où même si vous suivez les conseils des responsables de la santé publique, vous avez également des gens qui ont la possibilité de se rendre dans des entités privées pour se faire tester et des choses de cette nature. Il s’agit donc de s’assurer que les tests sont accessibles au public, sur lequel ils n’ont aucun contrôle. Quiconque présente les symptômes, si vous avez les moyens de vous faire tester, vous devez absolument le faire. Et cela se résume vraiment à cela

.