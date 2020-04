Stephen A. Smith: “Tim Duncan a eu une meilleure carrière que Kobe Bryant”

Il y a quelques jours, la classe 2020 du Basketball Hall of Fame a été dévoilée et parmi les nouveaux membres, les noms de Tim Duncan et Kobe Bryant. Deux des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA, tous deux ont atteint le paradis avec des parcours diamétralement opposés, mais maintenant qu’ils sont tous les deux à la retraite, leur carrière peut être comparée.

Malgré le fait que la popularité de Kobe soit beaucoup plus élevée que celle de Duncan, le journaliste ESPN Stephen A. Smith a déclaré aujourd’hui dans son programme, interrogé sur la meilleure carrière entre les deux, que «pour moi, croyez-le ou non, la meilleure course est celle de Tim Duncan, sans manquer de respect à Kobe ».

“Vous devez considérer le modèle de cohérence que Duncan a apporté à la ligue. Duncan est un quintuple champion de la ligue, a plus de MVP Finals, est universellement considéré comme le meilleur “4” de l’histoire et est un Joueur All-Defensive à dix reprises “étaient certains des arguments que le journaliste a exprimés.

Stephen A Smith dit que Tim Duncan a eu une meilleure carrière globale que Kobe Bryant

(Première prise ESPN) pic.twitter.com/hAcvLxLvei

– NBA Central (@TheNBACentral) 6 avril 2020

.