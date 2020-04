Stephen Curry aime Michael Jordan dans The Last Dance

Stephen Curry, comme la plupart des basketteurs du monde, suit de près les séries Netflix et ESPN La dernière danse, qui relate la dernière saison victorieuse des Chicago Bulls Michael Jordan. La star de Golden State Warriors est intervenue sur “The Rory & Carson Podcast” et a expliqué ce qui suit au sujet des quatre premiers épisodes:

«Nous parlons d’époques très différentes. Il y avait beaucoup de mystère à cette époque. Jordan, Pippen et Rodman sont apparus à la télévision dans un match et les gens ne les ont pas vus avant le suivant. Tous les drames et expériences qu’ils ont traversés, à moins que vous ne soyez à l’intérieur, vous ne les avez pas vus. Il y a beaucoup de comparaisons avec ce que les Warriors ont construit au cours de ces cinq années, prétendant rester au top et ce genre de choses. J’apprends le leadership.

J’apprends un point de vue différent des athlètes professionnels. Je comprends le travail, mais aussi la jungle que vous devez traverser pour être constamment au centre de l’actualité. C’est une folle. Ce que MJ partage avec le monde en ce moment – et je sais qu’il a commenté que beaucoup de gens qui regardent le documentaire ne le regarderont pas de la même façon, mais il voulait juste être génial – j’aime tout cela parce que tout est question d’une mentalité gagnante. “

Ainsi, il est clair que Stephen Curry est un admirateur total du personnage gagnant de Michael Jordan et qu’il espère continuer à apprendre avec la visualisation du documentaire pour essayer d’amener les Warriors à un autre championnat la saison prochaine.

