Stephen Curry, de la star de la NBA au professeur de sa fille

Tous les joueurs du NBA ils effectuent, comme le reste des citoyens des États-Unis et du Canada, la quarantaine établie pour arrêter l’avancée du coronavirus en Amérique du Nord. Stephen Curry, base et étoile de Golden State WarriorsIl a récemment raconté son expérience depuis que l’internement a été déclaré à San Francisco.

Plus précisément, Curry a fait une émission en direct via son compte Instagram officiel, une tendance à laquelle de plus en plus de joueurs de la ligue se joignent. À un moment précis, à l’entrée de son ancien coéquipier JaVale McGee, il a expliqué la routine qu’il suit tous les jours:

“Chaque jour, ils se déroulent comme suit: je me réveille, je commence la formation correspondante, puis je travaille en tant que professeur suppléant pendant un moment avec ma fille, que j’enseigne en deuxième année.”

“Elle a son cours qu’elle suit à travers les visioconférences de Zoom. Quand ce sera fini, je lui fournirai le papier et le stylo pour qu’elle puisse faire ses devoirs puis les superviser. La quarantaine se passe très bien, cela m’aide beaucoup. “

En plus de raconter sa nouvelle expérience d’enseignement, Stephen Curry a organisé un concours de quiz aux côtés d’autres joueurs de la NBA tels que son frère Seth Curry, Mo Bamba, Kent Bazemore et Damion Lee, à qui il a posé des questions sur l’histoire de la ligue. .

