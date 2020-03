Stephen Curry frappe le premier 3 points en retour

Cela a pris du temps, mais Stephen Curry a finalement réussi le tir à trois points familier des Golden State Warriors contre les Raptors de Toronto.

L’un des Splash Brothers blessés a fait un retour triomphal aux Warriors dans ce qui est une lutte serrée contre leurs adversaires de la finale 2019. Alors qu’il s’habituait encore à jouer dans la NBA, le fait qu’il en ait fait trois que les fans étaient si habitués à voir de lui leur a donné un énorme soupir de soulagement.

Les Warriors ont partagé ce moment mémorable, et c’était définitivement un moment que Warrior Nation était plus qu’heureux de revoir.

# SPLASH💦

📺 @NBAonTNT pic.twitter.com/eX75vD5ptG

– Golden State Warriors (@warriors) 6 mars 2020

Les Raptors ont réussi à mettre une main sur le visage de Curry lors de la tentative de tir. Cependant, le fait qu’il ait fait nonchalamment le tir à trois points est quelque chose que les Warriors seront heureux de voir.

Il faudra encore un certain temps avant que les Warriors ne parviennent à jouer de leur mieux car Klay Thompson est toujours exclu pour la saison. Cependant, les choses commencent enfin à chercher pour Curry et compagnie.

Même s’ils manqueront les séries éliminatoires de cette année, ils reviendront l’année prochaine avec une vengeance.

