Stephen Curry jouera à nouveau dimanche prochain contre les Wizards de Washington. Le joueur de Guerriers de l’état d’or Il est complètement rétabli de la fracture qu’il a subie à la main et prêt à revenir plus tard cette semaine. Les Warriors ne jouent rien, mais il veut revenir pour faire ses preuves et aller planifier la saison prochaine à partir de la piste.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 25 février 2020

