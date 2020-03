Stephen Curry, le meneur dont nous avons besoin pour lutter contre cette pandémie – The Athletic

Ils disaient que Stephen Curry n’était pas un meneur.

Jeudi matin, il a laissé tomber sa plus importante passe décisive de la saison, peut-être de la vie de quelqu’un. Il a utilisé sa légendaire gravité pour mettre sur pied le Dr Anthony Fauci, un immunologiste qui est devenu une figure centrale de la lutte du pays contre la pandémie de coronavirus.

L’avenir n’oubliera pas ce moment de l’histoire, lorsque COVID-19 a arrêté le sport, fermé des pays et provoqué une terreur de l’ère industrielle pour attaquer la façade de l’invincibilité de la modernité. Et pendant ce temps, Curry a utilisé ses 44 millions de followers sur Instagram et Twitter pour donner une plate-forme à la voix que les gens avaient besoin d’entendre. Dans une saison où Curry a à peine joué, quand il a vu une dynastie s’effondrer autour de lui, il a quand même réussi à passer dans l’embrayage.

“C’est vraiment l’une des raisons pour lesquelles je voulais avoir cette Q&R”, a déclaré Curry dans sa conversation avec le Dr Fauci jeudi matin, “et j’espère atteindre un groupe démographique différent ou des gens qui, vous savez, sont intéressés par les faits de ce qui se passe sur. Parce que vous voyez tous les différents visuels des gens à la plage, dans les parcs, comme dans des rassemblements publics fous et sans vraiment adhérer à ce genre de concept de distanciation sociale. »

Alors que les images de jeunes adultes toujours rassemblés dans les bars, les plages et les restaurants inondent Internet, il était clair que le danger de cette pandémie semblait être perdu pour une partie du public de la génération Z et même pour certains milléniaux. Le plan de match dont cette nation avait besoin pour freiner cette affaire se désintégrait, conduisant à des rumeurs et à de faux chuchotements de loi martiale imminente et contribuant au moins en partie à l’étouffement du système de santé. Donc, chez Curry, qui a l’oreille même du public qui a besoin d’écouter, faire une Q&A sur Instagram Live pour faire passer le message là où il doit aller.

Et ce faisant, Curry, le plus grand tireur de basket-ball jamais vu, est devenu le meneur d’une crise nationale, d’une génération même.

Bryant Barr, ami de Curry et ancien coéquipier de Davidson qui est également président de SC30, Inc., la société de Curry, a vu Fauci faire une interview et un commentaire Twitter correspondant suggérant que Fauci devrait faire un avec une célébrité pour engager un public plus jeune. LeBron James et Taylor Swift étaient parmi ceux recommandés. Mais Barr connaissait le gars parfait. Il a convaincu Curry de le faire et s’est coordonné avec l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

À bien des égards, Curry est parfaitement logique pour cela. Sur la marque, comme on dit. Il s’est positionné pour être ce genre d’ambassadeur. Une superstar du peuple. Le caractère unique de sa célébrité s’est avéré captivant pour les adolescents et même les préadolescents. Son apparence enfantine et sa taille normale, par rapport à ses pairs de la NBA, ont fait de lui un joueur de flûte pour le jeune démographique.

Maintenant, plus d’une décennie après avoir fait irruption sur la scène nationale lors du tournoi de la NCAA avec Davidson, cinq ans après être devenu MVP, bon nombre de ses fans sont de jeunes adultes. Et un grand pourcentage d’entre eux sont généralement ivres d’invincibilité. Et ils doivent comprendre la gravité de cette pandémie et le danger dans lequel ils se trouvent.

Curry est donc devenu leur représentant, leur accès. Il a posé leurs questions, à partir de soumissions sur Twitter, et a exprimé leur confusion ou leur inquiétude.

“Nous ne réagissons pas de manière excessive, non?” Demanda Curry à Fauci.

“Vous avez absolument raison”, a répondu Fauci au MVP à deux reprises. “C’est une affaire sérieuse.”

Non seulement Curry a l’oreille de la démographie, il a la crédibilité. Ce n’est pas seulement la taille de son public, mais l’image qu’il a soigneusement élaborée au cours de ses 11 ans de carrière en NBA. Son intérêt pour la justice sociale et sa volonté de s’engager dans la mêlée controversée – qu’il s’agisse de critiquer sa propre entreprise de chaussures, de soutenir Colin Kaepernick ou de rejeter une invitation à la Maison Blanche et d’inciter un boeuf avec le président Donald Trump – l’ont rendu incontestablement qualifié et prêt pour cela. . Il n’est pas le seul, mais il est clairement parmi les plus disposés.

Le résultat a été une conversation claire, honnête et digeste – qui est significative au milieu de la surcharge d’informations causée par cette pandémie. Pour certains qui ont déjà plongé dans ce problème, les questions et réponses pourraient être basiques et bien connues. Mais ce n’était pas pour ceux qui avalent des articles et des graphiques et les instructions des scientifiques. Ce centime n’était pas pour vous.

Selon une étude du Pew Research Center de 2018, 80% des adolescents de la génération Z se tournent vers YouTube pour apprendre. Selon une étude publiée en juin dernier, 49% obtiennent leurs informations d’une forme ou d’une autre des réseaux sociaux. Ils ne lisent pas d’articles denses ou ne regardent pas . en boucle. Ils font également moins confiance aux médias. Donc, Curry créant une plate-forme, une grande, pour diffuser des faits et des mythes démystifiés est très significatif pour ce public.

Il est donc important qu’il demande si ce nouveau coronavirus ressemble à la grippe.

“C’est similaire à certains égards, Steph”, a déclaré Fauci, “en ce qu’il s’agit d’une maladie respiratoire qui est transmise par la racine respiratoire. Cela donne un degré de pathologie qui est principalement une pneumonie. La raison pour laquelle elle est différente est qu’elle est très, beaucoup plus transmissible que la grippe. Et plus important. c’est beaucoup plus grave. “

Curry a même demandé, pour mémoire et pour le bien du public cible, si l’idée que les jeunes ne sont pas vraiment lésés par ce virus est réelle. Mercredi, le ministère de la Santé publique de Philadelphie a déclaré que près de 50% des tests positifs pour le COVID-19 dans la ville provenaient des données démographiques du millénaire et de la génération Z.

“Si vous regardez la Chine, vous regardez l’Europe, vous regardez la Corée du Sud”, a expliqué Fauci, “c’est principalement plutôt bénin, si vous voulez l’appeler ainsi. Vous tombez malade mais vous n’avez pas de gros ennuis si vous êtes jeune. Très lourdement pesé sur les personnes âgées et celles souffrant d’affections sous-jacentes. Maladie cardiaque. Les maladies pulmonaires. Diabète. Maladie rénale. Ce sont les gens qui ont un taux de mortalité plus élevé. Nous le savons à coup sûr. Nous le constatons beaucoup aux États-Unis. Mais ce que nous commençons à voir, c’est qu’il y a des gens plus jeunes, des gens de votre âge – jeunes, en bonne santé, vigoureux – qui n’ont pas de conditions sous-jacentes, qui tombent gravement malades. Il s’agit toujours d’une très, très petite minorité. Mais cela ne signifie pas que des jeunes comme vous devraient dire: «Je suis totalement exempt de tout risque de tomber gravement malade.»

Et, bien sûr, Curry a peut-être posé la question la plus urgente de toutes. Quand serons-nous libres de reprendre notre vie?

“C’est une grande question, Steph”, a déclaré Fauci, “et c’est ce que nous traitons quotidiennement, ce que nous nous asseyons dans la salle de situation à la Maison Blanche tous les jours pour passer en revue cela. Ce dont vous avez besoin, c’est que vous devez voir que la trajectoire de la courbe commence à descendre. Nous l’avons vu en Chine. Ils montaient et descendaient. Ils commencent à reprendre une vie normale. Ils doivent faire attention de ne pas réintroduire le virus en Chine. Mais ils sont à l’autre bout de la courbe. C’est ce que fait la Corée. Ils commencent à redescendre. L’Europe, en particulier l’Italie, est dans une situation terrible. Ils montent toujours. “

La courbe fait désormais partie du lexique de cette pandémie mondiale. C’est une idée dérivée de graphiques qui surveillent la croissance du nombre de cas. Aplatir la courbe signifie ralentir la croissance du nombre de cas. Ce n’est pas seulement nécessaire pour éviter une augmentation du nombre de décès, mais aussi pour ne pas submerger le système de santé. En 2017, le département américain de la Santé et des Services sociaux a estimé qu’une pandémie modérée nécessiterait 160000 lits dans les unités de soins intensifs et qu’une pandémie grave augmenterait considérablement cette demande.

Mais si vous ne lisez pas d’articles contenant de telles informations dans l’Atlantique, le concept peut être étranger et la discussion sur la façon dont le pays revient à la normale peut ne pas être aussi claire. Alors Curry a demandé.

“Les États-Unis sont un grand pays”, a poursuivi Fauci. «Nous avons tellement de régions différentes. Par exemple, la ville de New York traverse actuellement une période terrible, et pourtant il y a des endroits au pays qui se débrouillent très bien. Vous pouvez probablement identifier les personnes, les traces de contact et les retirer de la circulation. Alors qu’à New York, il fait ce qu’on appelle l’atténuation, en essayant de prévenir le mieux possible la propagation. Donc, en réponse directe à votre question, nous pouvons commencer à penser à revenir à un certain degré de normalité lorsque le pays dans son ensemble aura franchi ce cap et commencera à descendre. Ensuite, vous pouvez identifier les cas beaucoup plus facilement que de vous laisser submerger par les cas, ce qui se passe à New York. “

Depuis qu’il est entré dans la NBA et certainement depuis qu’il est devenu une icône du sport, Curry a été calculé pour projeter l’humilité. Il est l’homme de famille terre-à-terre autant qu’une célébrité ridiculement riche et populaire peut l’être. Il a exécuté des quantités incommensurables de charité, a assumé la responsabilité d’être un pilier dans une communauté de Bay Area qui l’a adopté et a été proactif à utiliser sa voix pour de bon. Le camp de Curry a travaillé pour préserver son aura d’accessibilité, pour mettre en valeur son caractère, pour souligner sa volonté d’être une force de bien dans le monde.

Donc, lorsque cette situation a appelé un messager, pour fournir une assistance en temps opportun, Curry était le choix parfait. Il aurait pu, comme beaucoup d’autres, utiliser sa voix pour partager les informations nécessaires. Il aurait pu faire une vidéo PSA distribuant les points de discussion nécessaires. Il aurait pu faire une tournée des médias et avoir accordé une interview pour diffuser ces informations, comme il l’a fait pour bon nombre de ses recommandations.

Mais à juste titre, Curry a choisi une approche unique. Il a attiré l’attention et a créé Fauci. Parce qu’il est un meneur de jeu, le genre exact nécessaire en ces temps.

(Photo: Patrick McDermott / .)

En savoir plus Couverture sportive de qualité avec un essai gratuit de 7 jours

Si vous avez aimé cet article, commencez un essai gratuit aujourd’hui pour obtenir un accès complet à toutes les couvertures intelligentes et approfondies sur The Athletic, puis obtenez 25% de réduction sur le plan annuel.

COMMENCER L’ESSAI GRATUIT



.