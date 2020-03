Stephen Curry mène Davidson sur Georgetown

Comme aucun support du tournoi NCAA n’a été supprimé cette année en raison de la pandémie de coronavirus, Warriors Wire met en évidence les performances notables de mars des membres actuels de la liste Golden State.

Qui n’aime pas une histoire de Cendrillon dans March Madness? Bien avant de remporter le prix du joueur le plus utile et de suspendre des bannières de championnat dans Oracle Arena, Stephen Curry a joué un rôle clé dans l’une des courses les plus mémorables de l’histoire du tournoi NCAA.

Après une victoire palpitante contre Gonzaga au premier tour, l’équipe Davidson de Curry a rejoint le Georgetown Hoyas, deuxième tête de série. Avec le retour de la deuxième équipe All American Roy Hibbert pour sa saison senior, les Hoyas ont été étiquetés comme favoris en 2008 après être allés au Final Four en 2007.

Cependant, les champions de la saison régulière de Big East sont tombés dans la magie au deuxième tour. Davidson a perdu 17 points à Georgetown, mais ce n’était pas suffisant pour renvoyer Curry chez lui.

Après avoir allumé Gonzaga pour 40 points, Curry a raté 10 de ses 12 premiers tirs pour les Wildcats. Cependant, le futur NBA All-Star a réussi six de ses neuf derniers tirs pour marquer 25 de ses 30 points en seconde période. Sous la pression, Curry a réussi cinq de ses six derniers lancers francs pour sceller le match pour Davidson.

Bien qu’il ait limité Curry tôt, le tireur au feu rouge a assommé les Hoyas de John Thompson III alors que Davidson dansait dans le Sweet 16.

Curry a terminé avec 30 points sur un tir de 8 sur 21 avec cinq tirs à trois points, cinq passes décisives, trois rebonds et trois interceptions. Le partenaire de Curry en zone arrière, Jason Andrews, a ajouté 20 points et cinq passes.

Ensuite, Davidson s’est rendu à Détroit pour affronter les Badgers du Wisconsin dans le Sweet 16.

Regardez ci-dessous les faits saillants de la nouvelle offre de Davidson contre Georgetown.

Via YouTube:

