Stephen Curry ne jouera pas dimanche contre les Wizards

Le meneur des Golden State Warriors, Stephen Curry, espérait faire son retour tant attendu dimanche contre les Wizards de Washington.

Cependant, Shams Charania de The Athletic a rapporté que Curry ne jouerait pas, car les Warriors veulent donner plus de temps d’entraînement à Curry. Charania a noté qu’un objectif de retour est incertain:

Stephen Curry a été déterminé et se prépare à jouer le 1er mars, mais les équipes ont déterminé vendredi qu’il ne reviendrait pas dimanche contre les Wizards. Les guerriers veulent que Curry ait plus de temps d’entraînement et le retour cible est incertain, selon des sources.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 29 février 2020

Curry reste dans les temps pour un retour au jeu à un moment donné en mars, disent les Warriors. Il s’entraînera avec Santa Cruz lundi. https://t.co/3iJYOYV5sg

Curry s’entraîne depuis un certain temps maintenant, mais il n’a été autorisé que pour les exercices de contact la semaine dernière, et les Warriors ont clairement des réserves quant à son état de préparation.

Le double MVP NBA n’a pas joué depuis octobre, quand il a eu une main gauche cassée. Malgré les difficultés de Golden State, Curry a été catégorique sur le fait de vouloir revenir avant la fin de la saison.

L’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, avait précédemment souligné ses doutes quant au fait que Curry serait prêt pour le concours de dimanche, citant le fait qu’il n’avait fait qu’une mêlée avec l’équipe deux fois (via Logan Murdock de NBC Sports Bay Area):

«Il est absent depuis quatre mois et il fait une tonne de travail individuel. Mais pour mettre quelqu’un dans un match de la NBA, vous devez vous sentir vraiment, vraiment à l’aise que tout y soit en termes de conditionnement, de force », a déclaré Kerr. “Et beaucoup de cela, vous ne pouvez pas le simuler à moins que ce soit du basket-ball. Il a fait tout ce que Rick [Celebrini] lui a demandé et plus encore. Ses entraînements individuels ont été éprouvants, mais deux mêlées contre des joueurs non-NBA – sans leur offenser – ne sont pas exactement considérées comme une préparation parfaite. “

Les Dubs ont toutes les raisons d’être prudents en ce qui concerne la santé de Curry. Ils ont le pire record de la NBA, et Klay Thompson a déjà été exclu pour le reste de l’année.

Les fans attendront sans aucun doute avec impatience le retour éventuel de Curry, qui pourrait encore arriver en mars. Mais le retour a été suspendu pour le moment.