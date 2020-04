Stephen Curry obtient l’entraînement de Kevin Hart dans son premier vlog

Stephen Curry a été étiqueté beaucoup de choses dans sa carrière. Joueur par excellence, golfeur, six fois all-star et journaliste de ligne de touche, mais alors que la saison NBA est suspendue en raison du coronavirus, Curry prend le titre de vlogger.

Avant que Kevin Hart ne soit assis à côté du Chase Center pour les Golden State Warriors début mars contre les Philadelphia 76ers, le comédien s’est associé à Curry pour l’aider à s’entraîner à travers son tout premier vlog.

Au début du vlog de Curry, le débutant a donné un aperçu de sa vidéo avec Hart tout en plaidant pour une distanciation sociale pendant la pandémie de COVID-19.

Quoi de neuf, vous tous? J’apprécie tous d’être à l’écoute. Kev et moi avons pu filmer cela avant que tout le monde ne change face à ce virus. Nous envoyons toutes nos pensées et nos prières à tout le monde. Continuez à pratiquer votre distanciation sociale, continuez à protéger chaque personne autour de vous alors que nous traversons cette situation difficile. Espérons que nous pourrons revenir au tournage de vidéos incroyables comme celle-ci dans un avenir proche. Pour l’instant, nous voulons offrir un peu de divertissement et un peu de plaisir. Espérons que vous appréciez mon premier vlog autant que j’ai aimé le filmer. K-Hart est venu dans l’embrayage pour m’aider. Vérifiez-le.

La première tentative de Curry de bloguer a été de donner un aperçu de l’événement de J.P.Morgan Chase aux côtés de Hart.

Le comédien a guidé le meneur de jeu de Golden State en augmentant son énergie avec la caméra allumée et a également suggéré quelques surnoms pour les fans inconditionnels de Curry. À la fin de la vidéo, Hart donne à Curry le sceau d’approbation dans son tout premier vlog.

Regardez le vlog des recrues du Curry via YouTube:

