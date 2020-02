Stephen Curry participant à la pratique, sera réévalué le 1er mars

Il est presque de retour.

Selon Logan Murdock de NBCS Authentic, l’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a annoncé que le meneur de jeu de superstar Stephen Curry sera réévalué le 1er mars après s’être cassé la main le 30 octobre lors d’un match contre les Phoenix Suns. Les commentaires ont été faits avant le match des Warriors contre les Suns mercredi soir.

Per Kerr, Curry – qui a annoncé son intention de retourner au tribunal début mars – a participé à des exercices sans contact 5 contre 0. Il a été vu se lever des coups de feu au gymnase de pratique de l’Arizona State University mercredi, confirmant la croyance qu’il était dans les temps pour que sa prédiction se concrétise.

«Il fait juste de plus en plus de choses», explique Kerr. “Il vient généralement avant notre groupe et se conditionne juste plus. Il a sauté dans certains de nos trucs sans contact, offensifs, 5 contre 0, mais il revient … nous aurons une mise à jour plus approfondie le 1er mars.”

“Tout se passe bien. Il essaie juste de construire sa base de conditionnement et de s’améliorer. “

Curry a joué en seulement quatre matchs cette saison et sa blessure, combinée au déchirement de l’ACL de Klay Thompson et au départ de Kevin Durant en tant qu’agence libre, a conduit le Golden State à trébucher sur le sommet de la Conférence Ouest. Les Warriors ont récemment échangé le gardien D’Angelo Russell – un All-Star la saison dernière – pour l’ancien premier choix au classement général Andrew Wiggins, ce que Kerr avait plus de sens pour l’équipe en termes d’ajustement.

Cependant, Golden State n’aura pas l’occasion de tester l’ajustement de Wiggins – au moins aux côtés de Curry – jusqu’au printemps. Probablement début mars, à en juger par son apparence.

