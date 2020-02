Stephen Curry porte le maillot de Kobe Bryant à Chase Center contre Lakers

Cela fait 20 jours depuis le décès tragique de Kobe Bryant, et son impact continue de faire des vagues dans toute la NBA.

Depuis l’accident mortel d’hélicoptère qui a tué Bryant, sa fille, Gianna et sept autres personnes, les Golden State Warriors ont effectué un voyage de cinq matchs sur la côte est.

Samedi, les Warriors ont eu l’occasion d’honorer Bryant contre son ancienne équipe, les Lakers de Los Angeles. Les Warriors ont rendu hommage à Bryant en distribuant des t-shirts portant les numéros de maillot n ° 8, n ° 24 et n ° 2 de sa fille.

Avant le début du jeu, Golden State a joué un hommage vidéo d’avant-match mettant en vedette Bryant.

Stephen Curry, qui a parlé de sa relation avec Bryant, a également publié une commémoration sur les réseaux sociaux en l’honneur de la légende de la NBA. Samedi, Curry a continué l’hommage à Bryant en portant un maillot spécial n ° 24 au Chase Center.

Curry a raté tous les matchs sauf les quatre pour les Warriors et n’aura pas la chance d’honorer Bryant avec son jeu sur le terrain. Cependant, le joueur le plus utile à deux reprises progresse dans sa réadaptation et pourrait revenir de sa blessure à la main cassée en mars.

Si les choses se déroulent comme prévu, Curry pourrait être en ligne pour jouer dans le dernier match de Golden State contre les Lakers le 9 avril à Los Angeles s’il est en mesure de revenir en bonne santé après sa blessure à la main cassée.

