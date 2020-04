Stephen Curry reçoit un cours intensif sur le vlogging de Kevin Hart

La superstar des Golden State Warriors, Stephen Curry, s’est récemment lancée dans l’art du vlogging, car la saison NBA 2019-2020 reste suspendue en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Il s’avère que les compétences de Curry sur la caméra (ou leur absence) ont été révélées pour la première fois par le comédien et grand fan de la NBA Kevin Hart.

Dans un tweet jeudi, le double MVP de la NBA avec les Warriors a partagé que Hart lui avait donné des conseils sur la façon de devenir un bon vlogger lors d’un événement J.P.Morgan et Chase avant la période de quarantaine mandatée par le gouvernement.

Hart a montré à Steph comment parler à ses «Curry Cronies», pour le plus grand plaisir des enfants qui ont honoré l’événement. Découvrez la vidéo hilarante ci-dessous de la star des Warriors.

Avant de commencer à prendre des distances sociales, @ KevinHart4real a abandonné une certaine sagesse et m’a appris à vlog lors d’un événement @jpmorgan @Chase où nous avons parlé de nos hauts / bas avec de l’argent dans l’espoir d’inspirer les enfants. Alors sans plus tarder, je vous présente mon tout premier vlog 😂 https://t.co/rfw3PYUUtb

– Stephen Curry (@ StephenCurry30) 2 avril 2020

Kevin Hart, quant à lui, connaît une chose ou deux sur l’importance d’avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux. En plus d’être l’un des plus grands comédiens et stars de cinéma au monde, Hart a amassé un énorme public de médias sociaux sur plusieurs plateformes en ligne.

Stephen Curry, quant à lui, reste l’une des figures les plus populaires et les plus influentes de tous les grands sports. Bien qu’il n’ait fait que cinq matchs avec les Warriors avant la suspension, Curry continue d’être aimé des fans du monde entier.

Il a en moyenne 20,8 points, 5,2 rebonds et 6,6 passes décisives pour les Warriors avant de s’asseoir à cause d’une blessure au poignet.

Le triple champion de la NBA avec les Warriors a été assez actif pendant la pandémie, aidant des enfants défavorisés avec sa femme Ayesha. Le couple a fait de généreux dons grâce à leur Eat. Apprendre. Play Foundation.

La NBA, quant à elle, semble continuer de ne pas être diffusée pendant un certain temps et les fans aimeraient certainement voir plus de vlogs de Curry et sa famille, rappelant à tout le monde les Warriors et le visage humain de l’équipe.

