Stephen Curry revient sur son retour au tribunal en 2020

L’attente était grande pour assister au retour de Stephen Curry après une longue période loin des pistes en raison de la blessure au poignet gauche. La base des Golden State Warriors s’est révélée en parfaite condition physique et très motivée pour diriger le nouveau projet de la Baie. Loin de se cacher, Stephen a pris les rênes de l’équipe et a montré son intention d’acquérir un rythme compétitif face aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et la saison suivante. Les mots de Steve Kerr, ainsi que de son nouveau partenaire sur le périmètre, Andrew Wiggins, qui devraient s’habituer à jouer avec Curry dès que possible étaient très intéressants.

Steve Kerr. “Nous avons essayé de ne pas passer beaucoup de temps à jouer, il est important de réduire les risques et de contrôler la minutie, mais les sensations qu’il a montrées étaient super. Je l’ai vu bouger très bien et nous avons tous hâte de le voir se mettre en rythme. Nous allons nous amuser dans les semaines à venir.” Je pense que le simple fait de savoir qu’il allait rejoindre l’équipe nous a permis de mieux jouer les derniers matchs. Maintenant, nous sommes prêts à regarder l’avenir avec optimisme et à préparer l’année prochaine. Pour moi, c’est déjà la pré-saison et je perçois une grande illusion avec le retour de Stephen. Ces derniers matchs peuvent être un tremplin pour nous “, a expliqué l’entraîneur.

Andrew Wiggins. “C’est un joueur incroyable, il nous a tous améliorés pendant qu’il était sur la piste. Il a une facilité incroyable pour trouver des hommes ouverts, c’est la superstar la plus généreuse de la NBA. Ça a été très amusant de jouer avec lui”, a déclaré la nouvelle escorte. of the Warriors, qui a une excellente occasion de relancer sa carrière dans une équipe qui lui donnera des opportunités de jouer sans pression excessive et de tester ses relations avec Curry.

Stephen Curry. “C’était étrange de ne pas avoir Draymond et Klay avec moi. Je me sentais comme si j’étais perdu quand j’ai fait mes routines et ils n’étaient pas avec moi. C’est la saison, mais je suis optimiste parce que nous commençons à construire quelque chose de nouveau basé sur notre culture de l’équipe et l’identité que nous avons acquises depuis des années. Cela prendra du temps, mais je pense que ce sera amusant de jouer ces derniers matchs de la saison et de générer de la chimie avec les coéquipiers “, a-t-il déclaré.

