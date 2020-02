Stephen Curry se souvient du premier match qu’il a joué contre Kobe Bryant

Depuis le décès de la légende de la NBA, Kobe Bryant, dans un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie, avec sa fille Gianna et sept autres personnes, il y a eu une vague d’émotions à travers la ligue.

Les équipes ont honoré le champion déchu en prenant des violations de huit et 24 secondes au début des matchs. Au-delà de cela, des cérémonies d’avant-match ont eu lieu, avec des joueurs changeant leur numéro de maillot pour les numéros 8 et 24 par rapport à Bryant.

Pour les Golden State Warriors, les joueurs ont partagé leurs réactions à la perte de Bryant sur les réseaux sociaux, avec Stephen Curry, Draymond Green et D’Angelo Russell qui ont tous publié des hommages au «Mamba». Le swingman des Warriors, Alec Burks, a quitté son Maillot n ° 8 au n ° 20 pour honorer l’héritage de Bryant.

Contre les Celtics de Boston, Curry s’est exprimé publiquement pour la première fois depuis la mort de Bryant. Le joueur le plus utile des Golden State Warriors a parlé au journaliste de TNT, Allie LaForce, de son premier souvenir d’avoir joué contre Bryant.

Je me souviens du premier match de retour au forum de la pré-saison de mon année recrue, comme à quel point c’était incroyable – vous êtes assis là à vous poser des questions, “ pourquoi veut-il tant dire? ” – il a une présence que je pense que nous avons tous compris à quel point le basket-ball signifiait pour lui, et il a poussé le jeu vers de nouveaux sommets, et nous sommes d’autant mieux pour cela.

Le match de pré-saison des références Curry a eu lieu le 9 octobre 2009 au Los Angeles Forum. Golden State a remporté l’exposition de pré-saison, 110-91.

Les Warriors auront la chance d’honorer Bryant à domicile contre son ancienne équipe à leur retour à San Francisco pour accueillir les Lakers de Los Angeles le 8 février.

.