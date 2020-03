Stephen Curry s’entraîne déjà en G-League

Le retour de Stephen Curry Il a été reporté, mais il continue de chuter. La base de Guerriers de l’état d’or Il est presque complètement remis de sa blessure à la main et en quête de rythme pour revenir sur les pistes, il a commencé à s’entraîner avec l’affilié Warriors G-League, qui est situé à Santa Cruz.

Curry a rejoint des entraînements où d’anciens joueurs de la NBA tels que Jonathon Simmons, Deyonta Davis et Andrew Harrison ainsi que Alen Smailagic bidirectionnel et le reste de l’équipe dirigée par Kris Weems.

Curry profitera de ces entraînements pour finaliser sa forme physique et son rythme de jeu pour revenir le plus tôt possible sur les pistes de la NBA, dans le but de bien clore la saison et de renforcer sa position dans l’équipe USA face aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 , où Steph veut participer et gagner la médaille d’or.

