Stephen Curry s’exprime sur la suspension de la NBA et le coronavirus

Tout comme le reste de la NBA, la superstar des Golden State Warriors, Stephen Curry, ne peut pas croire les événements qui se sont déroulés le mercredi 11 mars.

La NBA a suspendu la saison après que le centre de jazz d’Utah, Rudy Gobert, ait été testé positif au coronavirus – devenant ainsi le premier joueur de la ligue à être infecté par la maladie mortelle.

Suite à l’annonce et au milieu de l’inquiétude croissante concernant la propagation de COVID-19, Curry l’a amené sur Twitter pour partager ses réflexions sur les développements sans précédent. Le tireur d’élite des Warriors a souligné qu’il ne voulait pas comparer la situation à quoi que ce soit d’autre et est resté optimiste, affirmant que le basket-ball sera certainement de retour.

Steph Curry réagit à la suspension de NBA, le coronavirus. pic.twitter.com/qGE3fwpEAx

– ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 12 mars 2020

La saison a été suspendue indéfiniment alors que la ligue essaie de trouver une solution pour empêcher la propagation du virus. Selon les rapports, Adam Silver and Co. utilisera le temps libre pour déterminer la meilleure ligne de conduite pour la NBA.

Stephen Curry n’a joué qu’un seul match pour les Warriors depuis son retour d’une blessure à la main qui l’a empêché de jouer pendant quatre mois.Il pourrait donc être frustrant pour lui de se retirer. Il a raté les deux matchs précédents des Dubs en raison d’une maladie, bien que l’équipe ait précisé qu’il n’était pas infecté par le coronavirus et que sa maladie n’était qu’une grippe saisonnière.

Hormis la star des Warriors, d’autres joueurs de la NBA ont également exprimé leur choc et leur incrédulité face au premier cas de coronavirus en NBA et à la suspension de la saison. En particulier, l’attaquant des Los Angeles Lakers LeBron James a partagé sa frustration face à ce qui a été une année 2020 désastreuse et difficile.