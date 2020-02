Stephen Curry tire du logo, dunks dans les échauffements

Il semble que la longue mise à pied pour blessure n’ait pas affecté la gamme absurde de la superstar des Golden State Warriors, Stephen Curry.

À l’approche de son retour au bois dur après s’être cassé la main gauche en octobre, Curry a montré sa compétence de tir avec le logo. Le tireur de 31 ans a réussi trois coups sûrs de trois points lors des échauffements d’avant-match au Chase Center mardi.

Il a enfoncé avec désinvolture deux sauts droits de rattrapage et de tir avant de vider un pas de Trey du stade de baseball.

La main a l’air géniale 👀

(via @NBA) pic.twitter.com/HKedzGF9Mk

– Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 26 février 2020

Stephen Curry n’avait pas encore fini, car il a jeté un impressionnant bourrage droitier après avoir attrapé un lob d’un des entraîneurs.

Le curry devrait reprendre ses activités le mois prochain. L’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a souligné plus tôt l’importance de Curry pour terminer les derniers matchs de l’équipe.

Le double MVP de la NBA n’est apparu qu’en quatre matchs pour les Warriors cette campagne 2019-20, avec une moyenne de 20,3 points, 5,0 rebonds et 6,5 passes décisives.

