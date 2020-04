Stephen Curry travaille comme enseignant suppléant de 2e année de Riley au milieu d’un hiatus NBA

Avec la NBA en attente en raison de l’épidémie de coronavirus, la superstar des Golden State Warriors, Stephen Curry, a apparemment trouvé un emploi à temps partiel. Apparaissant sur Instagram en direct de la NBA avec le centre des Lakers de Los Angeles JaVale McGee, le MVP à deux reprises a admis qu’il était l’enseignant suppléant de 2e année de sa fille Riley.

Steph a déclaré qu’il était actuellement professeur suppléant de Riley en 2e année.

Y a-t-il quelque chose qu’il ne peut pas faire? pic.twitter.com/6EWekOEvnn

Comme Curry l’a raconté, il distribue le matériel une fois que l’enseignant a terminé sa conférence. Après cela, Steph a partagé de manière hilarante que Riley a dit à sa mère que papa était un enseignant trois étoiles. La triple championne a plaisanté en plaisantant sur la façon dont sa fille le traite après avoir beaucoup investi dans son avenir.

C’est formidable de voir les joueurs de la NBA suivre les uns les autres pendant ces moments difficiles. De même, il est également agréable de voir un côté de nos athlètes préférés que nous ne voyons pas tous les jours.

Curry et McGee ont évidemment construit un bon lien quand ils ont joué pendant deux saisons avec les Dubs. Avec Golden State, McGee a trouvé une seconde vie et a revitalisé sa carrière de joueur efficace pour les Warriors. Il a remporté deux titres en tant que centre de réserve pour Golden State.

Au cours de ces deux saisons, le spécialiste du blocage des tirs a marqué en moyenne 5,5 points et 2,9 rebonds en un peu moins de 10 minutes par match. Bien que ces chiffres n’aient certainement pas sauté la page, mais dans ses minutes limitées, il a profité de son rôle et a produit. Depuis lors, McGee s’est retrouvé dans un rôle de starter avec les Los Angeles Lakers. Cette saison, McGee a commencé dans chacune de ses 61 apparitions avec le Purple and Gold et affiche une moyenne de 6,8 points, 5,8 rebonds et 1,8 bloc.

Pendant ce temps, Curry, avant l’arrêt brutal de la saison NBA, venait de rentrer d’une blessure à la main cassée qu’il avait subie au début de la saison. Les Warriors avaient déjà été éliminés des éliminatoires même avant l’épidémie de coronavirus. À l’heure actuelle, ils attendent avec impatience une saison très critique, où ils ont beaucoup de décisions importantes à prendre avec leur équipe.