Stephen Jackson double la faille de Zion Williamson

La recrue des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Zion Williamson, est vraiment unique. À 6 pieds 6 pouces et 285 livres avec la capacité de sauter hors du gymnase, Williamson n’est pas tout à fait comme n’importe qui que nous ayons jamais vu dans la ligue.

Vous pouvez le comparer au Temple de la renommée de la NBA, Charles Barkley, qui avait une stature similaire, mais alors que Barkley a continué à avoir une carrière légendaire de 16 ans dans la NBA, tout le monde n’est pas complètement vendu sur Williamson.

Sur The Herd avec Colin Cowherd, l’ancien joueur de la NBA Stephen Jackson a doublé sur ce qui était le plus gros défaut de Williamson venant de Duke: son poids.

«Il est athlétique, mais il est toujours en surpoids. 82 matchs aussi haut qu’il saute, il ne va pas y arriver. C’est un grand gars. Il doit travailler son corps, perdre du poids. Il va être un grand joueur, mais il doit cependant perdre du poids », a déclaré Jackson.

Après avoir joué à près de 300 livres au collège, Barkley a admis qu’il avait dû perdre du poids lorsqu’il est entré dans la ligue, donc la même chose peut être vraie pour l’attaquant des Pélicans.

Indépendamment de son poids et d’une blessure qui l’a tenu à l’écart pendant la première moitié de la saison, Williamson a dominé les Pélicans pour commencer sa carrière.

En 10 matchs avec les Pélicans, le choix global n ° 1 est en moyenne de 22,1 points, 7,5 rebonds et 2,2 passes décisives par match, tout en tirant efficacement 57,6% du sol et 36,4% de trois, établissant ainsi de nombreuses distinctions en cours de route. Encore plus impressionnant est le fait que Williamson ne joue que 27,6 minutes par match (y compris en étant assis tard) alors qu’il se remet de sa blessure et s’habitue au match de la NBA.