Stephen Jackson plaisante en disant que Chris Paul et DeAndre Jordan devraient être en prison pour le meurtre de Brandon Knight

Chris Paul, ancien meneur vétéran du Thunder d’Oklahoma City, était récemment sur le podcast All The Smoke animé par Matt Barnes et Stephen Jackson. L’un des moments forts de l’apparition du CP3 a été lorsque le trio a parlé du moment où DeAndre Jordan a terminé Brandon Knight avec l’un des meilleurs dunks de l’histoire de la NBA.

Paul était alors avec les Los Angeles Clippers avec Jordan, et le meneur de jeu était responsable de lancer le lob alley-oop à son coéquipier de haut vol. Jackson a plaisanté en disant que Paul et Jordan devraient être en prison pour ce dunk inoubliable et totalement irrespectueux:

Chris Paul parle de l’un des plus grands dunks de l’histoire de la NBA – Quand DeAndre Jordan a assassiné Brandon Knight. pic.twitter.com/AdcEuDKyKV

– Farbod Esnaashari (@Farbod_E) 3 avril 2020

Paul est même entré dans les détails sur la façon dont il a exécuté ce lob parfait pour Jordan, ce qui nous a donné un bref aperçu du fonctionnement de l’esprit de l’un des meilleurs gardiens de point de l’histoire de la ligue. Cependant, le meilleur est peut-être que ces gars parlent de la façon dont Barnes – également Clipper à l’époque, et qui était également sur le terrain de jeu – a réagi de manière comique à ce moment horrible.

Voici le clip de ce tristement célèbre dunk pour votre plus grand plaisir:

Cela nous donne encore des frissons à ce jour.

C’est formidable de se remémorer le bon vieux temps où les Clippers étaient encore “Lob City”. Le trio de Paul, Jordan et Blake Griffin était au cœur de cette équipe mémorable de Los Angeles, qui devait électrifier chaque nuit. À cette époque, ils étaient l’une des équipes les plus excitantes à regarder dans toute la NBA. Tout le monde aimait les voir jouer, à l’exception peut-être d’un Brandon Knight.

