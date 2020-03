Stephon Marbury dénonce la perte d’un proche à cause d’un virus

L’ancien gardien des Knicks de New York et star de la NBA, Stephon Marbury, qui a juré d’aider la Big Apple à lutter contre la pandémie de coronavirus, a révélé qu’il avait récemment perdu un parent à cause de la maladie infectieuse.

Marbury a parlé à NBC dimanche où il a partagé la nouvelle déchirante de la perte d’un cousin à cause de COVID-19. Le gardien est actuellement à Pékin où il est entraîneur d’une équipe professionnelle.

“J’ai perdu des êtres chers à cause de ce monstre invisible. J’ai un cousin décédé hier à cause du coronavirus que ma famille traverse une période très difficile », a déclaré l’ancien garde de la NBA.

L’homme de 43 ans, originaire de Brooklyn, a également partagé son plan de fournir 10 millions de masques aux médecins, infirmières et autres membres du personnel hospitalier basés à New York – considérés comme les premiers à lutter contre COVID-19. Il s’est également ouvert à Marc J. Spears d’ESPN sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de rejoindre New York.

Marbury a l’intention d’utiliser ses connexions dans des usines de fabrication en Chine pour s’approvisionner en différents produits dont les frontliners ont besoin. Selon Laura Nahmias du New York Daily News, le double NBA All-Star a l’intention d’aider le président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams.

“En raison de ma relation avec Eric [Adams] et pour les gens de Coney Island d’où je viens, j’essaie maintenant d’aider les sources de différentes usines ici en Chine pour aider parce que [Eric Adams] n’est pas là. Il n’est pas sur le terrain. Il n’est pas en mesure de faire venir des gens ici parce que c’est si difficile en ce moment », a déclaré Marbury.

“Je joue donc un rôle pour lui pour essayer essentiellement de trouver des produits avec des masques et différents autres produits dont les gens auront besoin pour survivre. Des kits de test, toutes ces différentes choses qui ont été sollicitées et ce que la ville doit essayer de faire face à cela », a-t-il déclaré, décrivant comment il avait vu la situation aux États-Unis échapper à tout contrôle au cours des deux semaines suivant son voyage de l’Amérique à Pékin.

Stephon Marbury n’est que l’un des nombreux joueurs actuels et anciens de la NBA qui ont utilisé leurs ressources et leurs connexions pour aider à contenir le coronavirus. Espérons que beaucoup d’autres suivront.