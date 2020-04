Stephon Marbury explique pourquoi Jason Kidd a gagné plus que lui avec Nets

La brève carrière de Stephon Marbury dans les Nets était tout simplement impressionnante. Il a remporté les honneurs de la NBA pour la première fois de sa carrière. Marbury a suivi cela avec son premier signe de tête NBA All-Star.

Mais, finalement, les Nets n’ont jamais fait les séries éliminatoires tandis que le fils de Brooklyn a pris le dessus.

Après la saison 2000-01, le New Jersey a échangé Marbury aux Phoenix Suns contre Jason Kidd. Les Suns n’ont pas disputé les éliminatoires lors de la première saison de Marbury à Phoenix, tandis que les Nets ont atteint la finale de la NBA lors de la première saison de Kidd avec la franchise – et ils l’ont fait encore une fois l’année suivante.

Pourquoi y a-t-il eu un énorme changement de réussite? Marbury ne dira pas que c’est parce que Kidd était meilleur, même s’il respecte le gardien des Nets à la retraite. Au lieu de cela, Marbury a déclaré à Brandon Robinson de Heavy que cela avait plus à voir avec la santé globale de l’équipe:

Quand j’ai joué dans le New Jersey, tout le monde s’est blessé. Et puis quand il a été échangé contre moi, tout le monde est devenu en bonne santé. Littéralement, les gars étaient vraiment blessés avec de vraies blessures. J’étais donc dans une situation difficile mais en même temps, je ne permettais pas que cela m’empêche de sortir et de jouer. J’ai fait du cerceau tous les soirs.

