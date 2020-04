Stephon Marbury nomme Lonzo, les joueurs préférés de Zion à surveiller

En moins de 12 mois, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sont passés d’une réflexion après coup à l’une des jeunes équipes les plus excitantes de la NBA. Les acquisitions de Brandon Ingram et de Lonzo Ball et la rédaction de Zion Williamson ont relancé la reconstruction des Pélicans.

Et après un début difficile sans Williamson, les Pélicans se sont également transformés en l’une des meilleures équipes de la ligue. Le jeu de l’équipe, et Ball en particulier, a attiré l’attention de l’ancien joueur de la NBA, Stephon Marbury, à qui on avait récemment demandé quels étaient ses joueurs préférés à regarder dans la NBA lors d’une interview avec le New Yorker.

J’aime regarder les pélicans. J’aime Sion; Je pense qu’il est génial. J’aime regarder Lonzo Ball, la façon dont il a grandi. Je pense qu’il a vraiment pris sur lui cette année de se concentrer vraiment sur son tir et sur la façon dont il dirige le jeu. C’est super de le voir jouer comme je jouais, vous savez, après avoir été échangé de LA Il est allé dans un endroit où il peut jouer son style, et lui jouant avec Zion, on dirait que ces gars vont jouer ensemble pour le reste de leur carrière.

Marbury est un joueur qui peut se sentir échangé et devoir s’adapter à une nouvelle équipe car il a été traité trois fois au cours de sa carrière en NBA. Passer à une nouvelle franchise avec un nouvel entraîneur et un nouveau système peut être un ajustement difficile pour tout joueur, en particulier un joueur de troisième année.

Ball a tout pris en main. Après être devenu en bonne santé dans les premières semaines de la saison, il a décollé et joue le meilleur basket de sa carrière. Ce n’est pas non plus une coïncidence, cependant, qu’une grande partie de son jeu fort est venue aux côtés de Williamson, qui a frappé le sol depuis le premier jour.

Ce tandem jumelé à Ingram, qui a fait sa première apparition dans un match des étoiles, a donné aux Pélicans non seulement un noyau passionnant pour l’avenir, mais un groupe passionnant pour le présent.

