Stephon Marbury travaille pour obtenir 10 millions de masques à New York au milieu d’une épidémie de coronavirus

L’ancien meneur des Knicks de New York, Stephon Marbury, tente de faire sa part pour freiner la propagation du coronavirus à New York.

Marbury travaille sur un accord pour fournir 10 millions de masques aux employés des hôpitaux luttant contre la pandémie, qui a durement frappé New York au cours des dernières semaines, par Rich Calder du New York Post:

L’ancienne star des Knicks, Stephon Marbury, veut offrir à la Big Apple quelque chose dont elle a besoin encore plus qu’un titre NBA – 10 millions de masques N95 pour les travailleurs hospitaliers et autres premiers intervenants face à la pandémie de coronavirus.

Marbury, qui a joué dans la NBA 14 ans avant de déménager à l’étranger pour devenir une légende de la Chinese Basketball Association, a déclaré à The Post qu’il avait pris des dispositions avec un fournisseur de masques en Chine disposé à vendre à New York 10 millions de masques «au prix coûtant» pour 2,75 $ chacun – bien en dessous du prix à peu près de 7,50 $, les N95 dirigent normalement l’État.

Marbury – qui a joué pour les Knicks de 2004 à 2008 et les Nets de New Jersey de 1999 à 2001 – a déclaré qu’il se sentait responsable de fournir une assistance en tant que natif de Coney Island dont la famille et les amis ont été directement touchés par la maladie:

“En fin de compte, je viens de Brooklyn”, a déclaré Marbury lors d’un appel depuis son domicile de Pékin. «C’est quelque chose qui me tient à cœur et qui me permet d’aider New York.»

«J’y ai de la famille à Coney Island, beaucoup de famille… qui sont touchées par cela, alors je sais à quel point il est important pour les gens d’avoir des masques pendant cette période.»

Cependant, il semble qu’il y ait un décalage entre Marbury et son partenaire, le président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, et les autres leaders d’opinion de la ville.

Le maire de New York, Bill de Blasio, et le gouverneur Andrew Cuomo auraient déclaré à Adams que les hôpitaux n’avaient pas besoin de masques supplémentaires, bien qu’une porte-parole ait déclaré que les responsables de l’État de Calder aimeraient se connecter davantage.

Dans tous les cas, Marbury est déterminé à faire ce qu’il peut pour redonner à sa communauté, comme le font tant d’autres joueurs de la NBA.