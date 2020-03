Steve Ballmer fait un don à Seattle, Los Angeles, Michigan

Le propriétaire des Los Angeles Clippers Steve Ballmer et son épouse Connie ont fait don de plus de 25 millions de dollars à plusieurs régions touchées par l’épidémie de coronavirus (COVID-19) et la crise de santé publique.

Ballmer Group a promis des millions de dollars pour aider Seattle, Los Angeles et le sud-est du Michigan, selon Ohm Youngmisuk d’ESPN.

Steve + Connie Ballmer, par l’intermédiaire du Ballmer Group, a promis plus de 25 millions de dollars pour aider Seattle, SE Michigan, LA avec la crise COVID-19. Cela comprend 10 M $ à Univ. du Fonds d’intervention d’urgence de Washington Medicine pour accélérer les tests de dépistage du vaccin COVID-19, selon Ballmer Group.

– Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) 27 mars 2020

L’argent de l’ancien PDG de Microsoft via Ballmer Group comprend 10 millions de dollars pour le Fonds d’intervention d’urgence de l’Université de Washington Medicine afin de découvrir un vaccin pour COVID-19, qui a submergé le système de santé américain et touché des milliers de personnes avec le coronavirus ainsi que de nombreux davantage de personnes qui pourraient être porteuses du virus sans le savoir.

Ballmer, qui a acheté les Clippers pour 2 milliards de dollars en 2014 à Donald Sterling lorsque le commissaire de la NBA, Adam Silver, a banni l’ancien propriétaire de la ligue, a fait fortune en tant qu’investisseur et cadre avec le géant de l’internet et de l’informatique Microsoft. Depuis son temps en tant que propriétaire des Clippers, la présence de Ballmer au sein de la NBA a augmenté, y compris son appareil et sa présence sur le terrain pour les matchs au Staples Center.

La semaine dernière, Ballmer a accepté d’acheter The Forum in Inglewood à la Madison Square Garden Company (et à son président exécutif James Dolan, propriétaire des New York Knicks) après une scission amère et publique entre les propriétaires de la NBA. L’ancienne résidence des Lakers qui déménageait pourrait signaler un changement dans le processus pour amener les Clippers à leur propre arène puisqu’ils ont partagé le Staples Center avec des Lakers rivaux.

Cette semaine a également vu les joueurs touchés par l’épidémie de coronavirus disparaître, alors que Rudy Gobert de l’Utah Jazz et Donovan Mitchell et les Pistons de Detroit Christian Wood attaquent tous les tests négatifs des semaines après qu’un premier positif a confirmé leurs cas.