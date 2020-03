Steve Kerr a déclaré que les entraîneurs de l’équipe américaine planifiaient toujours les Jeux olympiques

La NBA pourrait peut-être revenir de sa suspension d’ici juillet, mais le coronavirus a toujours mis la ligue et le reste du monde dans un royaume d’incertitude.

Comme il s’agit d’une année olympique, un leader du CIO a déclaré cette semaine qu’il était convaincu que les jeux se poursuivraient comme prévu cet été, selon ABC News.

L’entraîneur des Golden State Warriors, Steve Kerr, qui fait partie du personnel d’entraînement de Team USA, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence téléphonique mardi que le personnel se préparait toujours comme si les Jeux olympiques étaient régulièrement programmés.

Les Jeux olympiques de Tokyo devraient se dérouler du 24 juillet au 31 août. 9.

“Pop et moi avons parlé à quelques reprises au cours de la dernière semaine”, a déclaré Kerr, selon Nick Friedell d’ESPN. «Et tout est en l’air. On ne sait pas si les choses vont être retardées ou quoi que ce soit. Nous sommes tous assis ici à nous demander ce qui va se passer, tout comme le reste du monde. Nous allons simplement planifier comme si cela allait se produire, et nous allons essayer de constituer une liste, et c’est tout ce que nous pouvons faire. “

Selon la durée de la suspension de la NBA, la participation des joueurs pourrait être affectée dans les matchs de cette année. À l’heure actuelle, une approche attentiste est vraiment la seule disponible.

.