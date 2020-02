Steve Kerr aborde le rôle d’Andrew Wiggins avec Warriors

S’adressant aux médias sur le rôle potentiel d’Andrew Wiggins avec les Golden State Warriors après que l’équipe ait fait ce qui était l’un, sinon le plus surprenant des échanges avant la date limite du commerce de la NBA, l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a cherché à apaiser les inquiétudes quant au fait que la période de six ans Le vétéran de la NBA ne serait pas en mesure de répondre aux attentes élevées auxquelles l’ancien premier choix global a été confronté tout au long de sa carrière.

Fait intéressant, la raison pour laquelle Kerr et Golden State ne sont pas inquiets que Wiggins échoue est parce que les guerriers ne lui demandent pas de jouer comme une star. Au lieu de cela, ils veulent qu’il joue un rôle.

“Le Minnesota avait besoin de lui pour être une star”, explique Kerr. “Et nous ne lui demandons pas d’être une star. Nous lui demandons de jouer un rôle dans une équipe qui a déjà des joueurs vedettes. “

Ces mots feront certainement ressortir les chahuteurs en considérant le poste de Wiggins et son contrat de 147,7 millions de dollars sur cinq ans.

Cependant, le commerce de Wiggins – aussi intéressant qu’il soit – n’a jamais été censé le mettre en position d’être une première ou une deuxième option dans une équipe de guerriers en bonne santé.

Ce n’était pas le cas d’un joueur comme Kevin Durant, longtemps considéré comme l’un des trois meilleurs joueurs de la ligue, laissant l’Oklahoma City Thunder signer avec Golden State. Wiggins, un joueur naturellement talentueux mais dont la concentration, l’effort et la prise de décision ont été remis en question tout au long de sa carrière n’a jamais été considéré comme l’un des trois meilleurs joueurs. Pas même un top 25.

Il est indiscutable que les superstars des Warriors Stephen Curry et Klay Thompson sont des joueurs supérieurs et seraient considérées comme les première et deuxième options de l’équipe. Cela dit, le rôle que Wiggins – avec une moyenne de carrière de 19,7 points par match et trois saisons marquant au moins 20,0 points par match – pourrait jouer sans l’ombre d’un doute est celui de marqueur.

Avec Draymond Green fonctionnant comme un défenseur polyvalent et pointant vers l’avant, tous les Wiggins doivent se concentrer sur le score (bien que l’équipe s’attende à une meilleure prise de décision, une volonté constante de passer et de défendre). Lorsque Golden State fait sa sélection au repêchage de la NBA 2020, tout cela est garanti d’être un choix de loterie élevé, ils peuvent rechercher le joueur qui remplacera Andre Iguodala (qui a remporté le titre de MVP des NBA Finals avec les Warriors) .

Wiggins est loin d’être un joueur parfait, mais un changement d’environnement (en direction de la vibrante Bay Area) avec une culture de championnat et des coéquipiers qui respirent avec un feu compétitif devrait faire des merveilles pour lui.

Cependant, l’équipe a raison de ne pas trop attendre de lui, quelle que soit la perception de Wiggins à l’avenir.

