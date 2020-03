Steve Kerr applaudit le travail de Steph Curry pendant la pandémie de coronavirus

Bien qu’il n’y ait pas de matchs NBA au calendrier en raison de la pandémie de coronavirus, les joueurs de la ligue choisissent différentes voies pour remplir leur temps. Un membre des Golden State Warriors a été particulièrement actif pendant que l’association est en pause.

Stephen Curry a mis en place un plan de don de repas pour les enfants non scolarisés de la Bay Area tout en plaidant pour la distanciation sociale. Pour aider à diffuser les informations correctes sur le coronavirus, Curry a organisé une séance de questions / réponses en direct sur Instagram avec le Dr Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses.

Avant de se connecter à l’interview informative de Curry avec Fauci, Steve Kerr a rejoint Damon Bruce, Ray Ratto et Matt Kolsky sur 95.7 The Game à San Francisco. Kerr a fait l’éloge du travail de son meneur de jeu pendant l’épidémie de COVID-19.

Via 95.7 The Game:

J’ai eu la chance de parler à Bob Myers aujourd’hui. Nous parlions de quelques projets de préparation, et je viens de dire à Bob – “pouvez-vous imaginer avoir un meilleur représentant pour notre organisation?” Évidemment, un joueur du monde entier, l’un des plus grands de tous les temps mais juste en tant qu’être humain représentant notre organisation – ce qu’il fait, ce qu’il a fait de sa vie en dehors du basket. Et ce qu’il fait en ce moment au milieu de cette crise. Vous savez, lever des fonds, sensibiliser, nourrir les gens est incroyable. Et je suis tellement content qu’il ait interviewé Fauci, et j’ai hâte de l’entendre plus tard.

L’entretien de Curry avec Fauci a couvert un large éventail de questions concernant le coronavirus. La séance de questions-réponses de près de 30 minutes a réuni environ 50 000 téléspectateurs, dont le président Barack Obama, Andre Iguodala, Common et Justin Bieber.

