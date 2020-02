Steve Kerr au retour de Steph Curry: “Nos fans le méritent”

Stephen Curry jouera à nouveau cette saison. Ce n’est pas une question.

En fait, avec le triple champion de la NBA «parfaitement en bonne santé» après s’être cassé la main gauche à seulement quatre matchs de la saison 2019-2020 et dans la «première de sa carrière», l’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, pense que ce serait un mauvais service aux fans de l’équipe de l’arrêter pour le reste de la saison.

Per Dieter Kurtenbach des Mercury News:

«Il est parfaitement en bonne santé. Il est au sommet de sa carrière. Si le fait est qu’il pourrait se blesser, quel est l’intérêt de jouer quelque chose? ” Dit Kerr.

“Je suppose que l’argument serait,” Eh bien, nous n’allons pas aux éliminatoires. “N’essayons-nous pas de divertir nos fans? Nous vendons des billets à toutes ces personnes qui aiment le basket-ball, et Steph Curry est l’un des joueurs de basket-ball les plus étonnants, gracieux et passionnants sur terre. S’il était en bonne santé et que nous ne l’avons pas présenté à nos fans et lui avons dit: «Voilà, voici votre cadeau pour rester avec nous toute cette saison», qu’est-ce que cela nous dirait? »

«Dès qu’il est prêt, il revient. Nos fans le méritent… C’est la bonne chose à faire. »

Avec les Warriors dans une position inconnue, assis en dernier au classement NBA avec un dossier de 12-43 et prenant souvent le terrain avec plus d’une bonne part de joueurs relativement inconnus, les fans sont certainement restés derrière leur équipe.

Selon ESPN, les Warriors se classent au 16e rang de la NBA en termes de présence moyenne des fans à domicile (18 064), juste derrière les Rockets de Houston (18 080). C’est la capacité maximale de Chase Center et en dit long sur le soutien que les fans de Golden State ont apporté à leur équipe actuellement épuisée.

Curry devrait revenir vers le 1er mars.

.