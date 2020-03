Steve Kerr compare la situation de Stephen Curry, Klay Thompson à LeBron James

LeBron James fait partie de cette histoire, croyez-le ou non: le retour imminent de Stephen Curry aux Golden State Warriors mettra fin à ce qui a été une longue période de quatre mois pour les fans de Warriors et Steve Kerr. Cependant, certains diront que le retour de Curry est trop peu, trop tard pour les chances des séries éliminatoires des Dubs. De plus, la situation de Klay Thompson n’améliore pas les choses pour les Dubs.

Cependant, Steve Kerr offre une opinion différente des critiques. Il pense que les Warriors qui n’ont pas participé aux séries éliminatoires de cette année ne sont pas aussi mauvais qu’il n’y paraît. Il utilise LeBron James comme point de comparaison sur les raisons pour lesquelles une pause après avoir systématiquement fait les séries éliminatoires ne pouvait que signifier bon pour les Dubs.

Il a souligné, écrit par Nick Friedell d’ESPN, que James joue beaucoup plus différemment maintenant que la saison dernière. Il a dit que James prenant une pause après des années à faire constamment la finale était bon pour lui. Il s’attend à ce que ses stars des Warriors ressentent la même chose également.

“Je suis très confiant que Steph et Klay ont tous deux obtenu la rupture mentale”, a déclaré Kerr. «J’y regarde presque – regardez LeBron cette année. LeBron ressemble à un gars différent de ce qu’il était il y a un an. Et huit voyages consécutifs en finale, tout simplement fous. C’est un exploit dont les gens ne parlent probablement pas assez, pour comprendre le bilan émotionnel qui en découle.

«Donc, pour nos gars, cinq voyages d’affilée en finale, juste le sentiment d’être anéantis, Steph et Klay ont tous deux réussi à s’enfuir, pas dans des circonstances idéales, ni l’un ni l’autre n’a vraiment pu s’amuser physiquement à cause de leurs blessures , mais juste pour m’éloigner du combat, je pense que cela a été important. »

Les Warriors sont toujours les favoris pour les finales à l’approche de la saison 2020-21, et ils obtiendront probablement le premier choix global du repêchage 2020. Cette année de repos devrait faire beaucoup de bien aux Dubs à l’avenir, et les équipes s’en méfieront l’année prochaine.