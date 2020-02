Steve Kerr considère que la crise d’Angelo Russell avec Warriors est «discutable»

À partir du moment où D’Angelo Russell est arrivé à Golden State, il y avait des questions concernant sa place dans la rotation de Steve Kerr.

Au cours des cinq dernières années, Golden State a été gâté avec l’un des meilleurs backcourts de la NBA qui comprenait à la fois Stephen Curry et Klay Thompson, ajoutant un autre garde à ce tandem – même s’il est un talent de calibre All-Star comme Russell, pourrait créer un blocage.

Cependant, les blessures de Thompson et Curry ont stoppé l’expérience du trio de backcourt des Warriors All-Star avant même qu’elle ne puisse commencer.

Pour la première fois depuis la date limite des échanges, l’entraîneur-chef des Warriors a parlé aux médias et Kerr a évoqué la forme non conventionnelle de Russell dans la zone arrière de Golden State.

Eh bien, je pense que pour être parfaitement franc, l’ajustement était discutable lorsque nous l’avons signé, mais personne ne l’a remis en question – lorsque vous avez déjà Steph et Klay, et que vous ajoutez un garde à balle dominante, vous pouvez à juste titre remettre en question l’ajustement,

Avec un doute sur sa capacité à partager une zone arrière avec Curry et Thompson dès le début, Kerr a déclaré aux journalistes lors de l’entraînement de vendredi que son ajustement était l’une des raisons pour lesquelles le nom de Russell était régulièrement impliqué dans des rumeurs commerciales.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les rumeurs commerciales ont commencé avant même le début de la saison, et je pense que D’Angelo a compris que lorsqu’il a signé le contrat et que notre organisation l’a compris également – le commerce a finalement eu lieu, je pense que nous avons au moins obtenu un 50 matchs regardez à quoi cela pourrait ressembler, bien sûr, ce genre de choses a mal tourné lorsque Steph s’est blessé, mais vous obtenez un assez bon aperçu pour imaginer comment se passe l’ajustement de position, et je pense que nous avons une idée que l’autre joueur a plus de sens et dans ce cas,

Avec Russell maintenant au Minnesota, Kerr se concentrera sur la construction de sa nouvelle zone arrière tandis que Thompson et Curry sont toujours en cours de réhabilitation. Les combinaisons de gardes de Golden State prendront un mouvement de jeunesse avec Ky Bowman, Jordan Poole, Damion Lee et Zach Norvell Jr.qui prendront une part substantielle de minutes jusqu’au retour de Curry.

.