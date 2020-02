Steve Kerr décompose la situation du centre des Dubs

Depuis aussi bien que leur zone arrière a été au cours des deux dernières années, les Golden State Warriors ont eu du mal à trouver un centre vraiment dominant pour ancrer le point. L’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, s’est entretenu avec les médias mardi pour discuter de la situation à court et à long terme au centre de Golden State.

Steve Kerr donne un aperçu à court et à long terme de la place centrale des Warriors pic.twitter.com/QhAkMm7Rbq

– Anthony Slater (@anthonyVslater) 19 février 2020

Les blessures à Klay Thompson et Steph Curry et le départ de l’avant-vedette de la superstar Kevin Durant ont rapidement transformé les Warriors de prétendants éternels en joueurs de fond de la NBA.

Avec un record de 12-41 au pire de la ligue à la pause, les Warriors menés par Draymond Green et une litanie de talents non éprouvés n’avaient pas grand-chose à se réjouir.

Au centre, les Warriors ont de gros hommes Kevon Looney, Marquise Chriss et l’attaquant recrue Allen Smailagic, qui est le plus grand joueur de la liste à 6 pieds 10 pouces.

Sur ces trois joueurs, Kerr a mentionné le type de joueur que Looney peut être et l’ampleur de l’impact que le joueur de 24 ans peut avoir sur l’équipe dans son ensemble.

Des blessures ont entravé la saison de Looney, qui n’a disputé que 15 matchs cette saison. Dans ces 15 matchs, Looney affiche en moyenne 2,9 points et 3,1 rebonds par match en seulement 11,7 minutes par match.

