Steve Kerr dit que Golden State doit gagner «de temps en temps»

Steve Kerr serait la première personne à admettre que les Golden State Warriors ne sont pas censés gagner beaucoup cette saison. Deux de leurs stars importantes sont éliminées, et des équipes comme les Lakers de Los Angeles auront une journée sur le terrain avec le groupe de joueurs hétéroclites qu’ils ont sur le sol.

Cependant, Kerr est un concurrent et ne voudra rien de plus que de garder au moins les choses compétitives. Il est donc compréhensible que Wes Goldberg de Mercury News et le reste des médias aient témoigné que l’entraîneur-chef des Warriors déchargeait ses frustrations sur le dérapage perdant de huit matchs sur lequel ils se trouvent actuellement.

Steve Kerr reconnaît que la séquence de défaites a été frustrante: “Nous devons gagner un match de temps en temps.” pic.twitter.com/mFRMTllWVK

– Wes Goldberg (@wcgoldberg) 28 février 2020

Certains des adversaires rencontrés au cours de cette séquence étaient naturellement meilleurs qu’eux cette saison. Les Lakers, les Houston Rockets et le Miami Heat sont des équipes éliminatoires avec leurs viseurs entraînés au trophée Larry O’Brien. Les Nets ont peut-être perdu leurs deux étoiles à cause de blessures cette saison, mais ils ont eux-mêmes constitué une équipe décente.

Ce que Kerr peut trouver inacceptable, ce sont leurs pertes face à des équipes comme les Phoenix Suns et les Sacramento Kings. Ils auraient pu facilement leur apporter le jeu pendant cette période, mais il était évident que le manque de talent dans la liste des Warriors ne pouvait pas les sauver.

Heureusement, les Warriors parviennent à garder leur choix. Cependant, l’équipe aimerait maintenant gagner quelques matchs pour se remonter le moral.

