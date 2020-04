Steve Kerr dit que les Warriors sont «absolument en mode intersaison en ce moment»

Il reste techniquement 17 matchs à l’horaire, mais selon Steve Kerr, les Golden State Warriors sont peut-être déjà tournés vers l’avenir.

Lors d’une conférence téléphonique avec l’ancien entraîneur de l’Université de San Francisco Jennifer Azzi et le président de Golden State Rick Welts, Kerr a parlé de la façon dont les Warriors gèrent la pause de la saison de la NBA pendant la pandémie de coronavirus.

Bien que la ligue prenne des mesures pour ouvrir des installations d’entraînement dans les États avec des réglementations relâchées sur les abris sur place, Kerr et les Warriors fonctionnent comme si c’était l’intersaison tôt.

Via l’Université de San Francisco:

Cela ressemble à l’intersaison. Et, en fait, nous avons eu un appel Zoom, Bob Myers et moi avons fait un Zoom avec nos joueurs, toute notre liste la semaine dernière. Et c’était juste une chance de s’enregistrer, mais c’était aussi l’occasion pour Bob de mettre à jour les joueurs sur son contact avec la ligue et les dernières nouvelles, mais cela ressemblait aussi à notre réunion annuelle de sortie de l’équipe. Notre équipe d’entraîneurs et moi-même avons fait l’objet d’évaluations du personnel, de plans d’intersaison, nous sommes donc absolument en mode intersaison en ce moment.

Golden State a disputé son dernier match le 10 mars contre les Clippers de Los Angeles lors d’une défaite de 131-107 au Chase Center de San Francisco.

Avec le pire record de la NBA, les Warriors sont la seule équipe de la ligue qui a déjà été éliminée des séries éliminatoires. Les pires 15-50 de la ligue de Golden State les ont mis en ligne pour un premier choix de repêchage. Lors de leur première apparition à la loterie depuis des années, obtenir un bon départ pour la préparation du repêchage devrait être une priorité pour les Warriors.

Après un an criblé de blessures, une longueur d’avance sur le repos et la rééducation pourrait également bénéficier aux Warriors dans un plan d’intersaison prolongé. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Kevon Looney ont tous raté 20 matchs ou plus pour les Warriors tout au long de la saison. Les Warriors ont besoin de tout le temps qu’ils peuvent pour retrouver leur pleine force avant le début de la saison 2020-21.

La saison de la NBA suspendue en raison de COVID-19 pourrait fermer la dernière page de la saison Golden State Warriors 2019-20.

