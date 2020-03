Steve Kerr dit qu’il regarde la bande sur LaMelo Ball, NBA Draft perspectives

Steve Kerr a passé une grande partie de sa carrière d’entraîneur avec les Golden State Warriors en finale de la NBA et en remportant des titres. Ce qu’il n’a pas eu à faire ces dernières années a été de repérer les futurs espoirs de repêchage de la NBA, à la fois par manque de temps et les Warriors se retrouvant rarement près de la moitié supérieure du repêchage, sans parler de la première place.

Mais un ensemble étrange de circonstances a conduit Kerr à avoir la chance de regarder certains de ces meilleurs choix de repêchage. Avec des blessures à Steph Curry et Klay Thompson et les départs de Kevin Durant et Draymond Green, les Warriors sont passés de la meilleure équipe de la ligue à la pire équipe de la ligue en un été.

Et maintenant, avec la ligue suspendue indéfiniment, Kerr a pris le temps de repérer certaines des perspectives de repêchage que les Warriors visent dans le repêchage de la NBA 2020.

Via WarriorsWire:

«Je regarde une bande sur certains de nos projets de projet. Et, vous savez, quelque chose que je n’ai pas pu faire au fil des ans, et je n’ai rien fait de cette année. J’essaie donc d’utiliser ce temps pour avoir une idée des gars qui sont sur notre liste pour le repêchage à venir. “

Les Warriors et LaMelo Ball, en particulier, ont été liés plusieurs fois cette saison. Avant la fin prématurée de la saison de Ball, le directeur général des Warriors, Bob Myers, avait prévu un voyage en Australie pour dépister Ball et RJ Hampton. Mais des rapports ont également révélé que les Warriors pourraient ne pas être intéressés par les meilleures perspectives de repêchage.

Dans l’état actuel des choses, les Warriors occupent la première place du tirage au sort et de quatre matchs complets. Le dernier brouillon de DraftExpress a permis à Ball de passer quatrième aux Knicks avec les Warriors qui repêchent Anthony Edwards.

Il s’agit d’une période d’avant-projet intéressante, chaque fois que ce temps finit par avoir lieu.

