Steve Kerr donnera des minutes à Kevon Looney au meneur contre Suns

Bien que la compétition de samedi soir contre les Phoenix Suns ait été la nuit où beaucoup pensaient que Stephen Curry ferait son retour tant attendu dans la formation des Warriors, il a été rayé. Malheureusement pour les Warriors, il n’était pas le seul non plus.

Après avoir subi une entorse sévère à la cheville contre les Lakers jeudi soir, Ky Bowman a été ajouté à la liste des blessés. Draymond Green et Jordan Poole manqueront également le concours.

Avec D’Angelo Russell ayant amené ses talents à Minneapolis, cela laisserait les Dubs assez maigres à l’avant-garde … Si maigre, en fait, qu’avant le concours, l’entraîneur-chef Steve Kerr a mentionné que Kevon Looney obtiendrait des représentants par rapport à manipuler le ballon.

Selon toute vraisemblance, Kerr plaisante à moitié, mais à moitié sérieusement. Les Warriors n’ont tout simplement pas beaucoup d’options en zone arrière, et Looney, au moins en théorie, devrait pouvoir profiter d’un certain succès en maniant le ballon contre certains des grands hommes des Suns. Andrew Wiggins et Damion Lee devraient chacun aider avec la plupart des tâches lourdes en ce qui concerne le jeu.

Comme le retour de Curry semble imminent, cependant, Looney ne quittera probablement pas son emploi de jour.

