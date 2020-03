Steve Kerr et Frank Vogel parlent de jouer à huis clos

L’épidémie de coronavirus et l’hystérie ont probablement d’énormes implications pour l’avenir immédiat de la NBA. Cela dit, le tacticien des Golden State Warriors, Steve Kerr, et l’entraîneur-chef des Los Angeles Lakers, Frank Vogel, ont déclaré qu’ils étaient bien conscients de la façon dont ils pourraient avoir à jouer à des jeux plus tard cette saison.

En raison de la propagation rapide du virus à travers le pays et dans le monde, la NBA a commencé à explorer la possibilité d’avoir à jouer à des jeux sans fans présents afin de limiter l’exposition des joueurs et du personnel.

Alors que des joueurs comme LeBron James avaient précédemment déclaré qu’il serait décevant de jouer dans un match sans la présence de fans, plusieurs entraîneurs de la ligue tels que Steve Kerr et Frank Vogel se sont préparés à cette possibilité.

Kerr sur les chances d’avoir à jouer à des jeux sans fans: “C’est absolument une possibilité. … Nous sommes dans des eaux inconnues, donc nous traverserons ce pont quand nous y arriverons.”

– Connor Letourneau (@Con_Chron) 11 mars 2020

Frank Vogel sur la possibilité de jouer des matchs de la NBA sans fans: “À ce stade, il semble que ce soit une possibilité.”

– Melissa Rohlin (@melissarohlin) 11 mars 2020

En plus de jouer à des jeux sans fans, la NBA a également déclaré qu’elle interdirait aux membres des médias d’entrer dans les vestiaires de l’équipe. De plus, la disponibilité des médias sera isolée dans certaines zones.

La NBA prévoit également de créer des directives à l’échelle de la ligue qui créeront des zones de dépistage des coronavirus désignées, prendront des dispositions avec des spécialistes des maladies infectieuses et exhorteront les équipes à limiter leurs déplacements lors des matchs sur route.

Selon le New York Times, il y a actuellement plus de 1 000 cas confirmés de coronavirus dans 37 États différents avec au moins 31 décès. À l’échelle mondiale, ce nombre a dépassé 115 000 avec plus de 4 200 décès.