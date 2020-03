Steve Kerr fait le point sur sa santé après des problèmes passés

L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, a lui-même été aux prises avec un certain nombre de problèmes de santé au cours des dernières années. Il nous a cependant fourni une mise à jour optimiste sur la façon dont il se comporte pour la santé à ce stade.

“Je vais bien, je vais bien”, a déclaré l’entraîneur des Warriors via Tim Kawakami de The Athletic. «Je n’ai pas raté un match maintenant en trois ans, je pense. Ça fait longtemps. J’adore le coaching et j’aime ce que je fais. J’ai hâte d’être au gym tous les jours. Donc, pour la plupart, je fais beaucoup, beaucoup mieux et je me sens toujours très bien. Pas à 100%, mais quand vous avez 54 ans et que j’ai le kilométrage que j’ai, je ne serai probablement jamais à 100%, c’est comme ça. Dans l’ensemble, je me sens plutôt bien et très heureux d’être là-bas nuit après nuit. »

Kerr a raté une bonne partie de la saison 2016-2017 – y compris un certain nombre de matchs cruciaux en séries éliminatoires – alors qu’il souffrait de maux de dos débilitants qui ont nécessité quelques chirurgies. Depuis, il semble être en bonne santé et a pu se concentrer sur ce qu’il fait le mieux: le coaching.

Selon Kerr, il a même pu progresser dans la pratique de l’un de ses sports préférés: le golf.

“J’ai joué pendant la pause des étoiles”, a déclaré l’entraîneur des Warriors. «J’ai joué trois jours consécutifs ici à San Diego. C’était donc super de sortir et de jouer et de se sentir parfaitement bien après. C’est donc une des choses que j’aime faire. Ne pouvant plus courir à cause de mes genoux et de mon dos, je manque tellement de compétition, de tennis, de basket-ball. Ça me manque tellement. Le golf est donc la seule chose que je puisse encore faire pour participer. C’est donc bien de pouvoir y retourner. »

Kerr était un baller absolu pendant son séjour dans la ligue, remportant pas moins de cinq titres NBA entre les Chicago Bulls et les San Antonio Spurs. C’est dommage qu’il ne puisse plus jouer au basket à ce stade, mais tels sont les inconvénients pour la plupart des athlètes.