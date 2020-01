Steve Kerr heureux d’avoir Klay Thompson avec Warriors lors d’une rééducation du genou

Les blessures ont propulsé la saison 2019-20 des Golden State Warriors au bas du classement de la Conférence occidentale. La saison de Golden State est passée d’une chance aux séries éliminatoires à une concentration sur le développement des jeunes après une myriade de dégâts dans l’alignement.

Une cause importante des luttes des guerriers a été les maux de Splash Brothers, Stephen Curry et Klay Thompson. Cependant, récemment, il y a eu des mises à jour positives concernant la paire d’étoiles en zone arrière.

Curry a récemment voyagé avec les Warriors sur la route pour la première fois depuis qu’il s’est cassé la main fin octobre contre les Phoenix Suns. En plus de trébucher sur la route, le joueur le plus utile à deux reprises a tiré sans attelle ni enveloppe sur sa main de tir.

En ce qui concerne l’autre moitié du duo Splash Brother, cela fait plus de six mois que Thompson a déchiré son LCA lors de la finale de la NBA 2019. Alors que les Warriors prévoient toujours d’évaluer le genou de Thompson pendant la pause des étoiles, Steve Kerr est heureux de voir Thompson tirer à nouveau.

Je regarde Klay par terre tirer beaucoup de coups – il a ce beau coup, et il est juste là-bas souriant et riant et tirant sur des sauteurs – plus que tout, ça fait du bien de le voir là-bas et pour lui de se sentir comme s’il était en fait plus proche.

Avant que les Warriors ne s’inclinent contre les Mavericks de Dallas, Kerr a déclaré aux journalistes que Thompson était encore loin de revenir, mais qu’il progressait dans sa rééducation à un bon rythme.

Même s’il est encore loin d’être sur le sol, il est si loin maintenant, par rapport à quand cela a commencé – il est assez loin sur le chemin et je pense qu’il commence à le ressentir – la routine change maintenant qu’il est sur le terrain beaucoup plus.

Alors que les Warriors sont plus à la recherche du premier choix lors du repêchage de la NBA en juin plutôt que d’une place en séries éliminatoires, attendez-vous à ce que l’équipe soit extrêmement patiente en ce qui concerne le genou de Thompson. Cette saison, Thompson peut avoir un impact plus important sur la touche en travaillant avec la jeune rotation des Warriors au lieu de précipiter un retour au tribunal.

.