Steve Kerr: “Jordan m’a fait plus confiance après notre combat”

Michael Jordan et Steve Kerr ont joué dans un combat célèbre lors du camp d’entraînement de la saison 1995/96. Ce fut une rencontre difficile dans laquelle l’entraîneur actuel des Golden State Warriors a pris la pire partie et s’est terminé avec un œil au beurre noir.

Maintenant, à l’occasion du documentaire «The Last Dance», Kerr est revenu pour parler de la rencontre. Il l’a fait avec le journaliste de TNT Ernie Johnson et a commenté ce qui suit: “J’ai l’impression d’avoir réussi le test et qu’il m’a fait davantage confiance après cet incident.”

Ce n’est pas la première fois que Kerr parle de ce combat en ces termes, il avait déjà admis il y a quelques années que la rencontre avait conduit les deux à “avoir une relation complètement différente”.

Kerr a déclaré que pendant l’entraînement, Jordan essayait de le sortir de son esprit. Le fait qu’elle se soit retournée et lui ait fait face l’a fait “passer le test”. “De là, il m’a fait beaucoup plus confiance.”

Malgré le fait que le coup de poing au visage a amélioré sa relation avec Jordan, Kerr, en plaisantant, a voulu préciser qu’il ne recommande pas ce type d’action pour améliorer les relations entre collègues: “Je ne recommanderais pas que cela soit fait”.

La vérité est que Kerr a été un joueur important de cet été dans les trois titres consécutifs remportés par les Bulls, notamment avec un triple décisif dans le cinquième anneau, en 1997.

